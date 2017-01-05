春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
2017-01-05 00:39
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵東部幹線春節返鄉車票今日凌晨0點開訂，熱門時段長途自強號幾乎是瞬間就被搶購一空，連1月30日這種大年初三晚間從東部北返的列車，像是425車次普悠瑪後，不到30秒鐘馬上就訂票額滿；提醒民眾明日凌晨0點開放訂購西部幹線對號列車車票，有搭車返鄉需求，記得開放前先將身分證、訂購車次等資料填好，避免再填資料時，車票就已被訂購一空。
PTT上大部分鄉民都說，這次訂票非常容易，還有人台北到台東一次訂8張票也搶票成功，甚至有人網頁無法開啟再用手機APP也順利搶到票；不過還是有人指定到去程，回程想要車次買不到，還有說網頁掛掉，不知道為何不只一人說票好搶。提醒買到車票民眾，務必於明日完成取票，逾期未取車票預計於2日後重新釋出。
沒買到東部幹線車票民眾，除了可等車票釋出外，1月26日、27日、31日及2月1日台鐵還有加開8班實名制及6班返鄉自強號專車；實名制班次於1月21日上午6點起開放身份證U、V及105年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。
交通部台鐵局因應106年春節連續假期疏運旅客需要，1月25日至106年2月2日全線加開各級列車總計349列次及加掛車廂1492輛次。東部幹線含南迴線共加開自強號146列、莒光號45列、復興號及區間車63列；西部幹線加開自強號39列、莒光號26列、復興號及區間車30列。為分流春節尖峰時段旅客，春節疏運期間節前及節後離峰時段還推6列次7折紅眼列車。1月27日至2月1日再加開樹林－羅東對號區間快車，疏運往返台北、宜蘭返鄉、出遊旅客，並提供100元優惠票價。
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