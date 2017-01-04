竹縣原住民實驗教育 107學年度揚起「音樂」
2017-01-04 21:56
新竹縣原鄉學校擬發展以音樂為特色課程，預計在107學年度申請辦理原住民族實驗教育計畫。圖為錦屏國小合唱團表演。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣的原住民族實驗教育何時起飛呢？縣府教育處處長劉明超表示，經尖石鄉6所學校串聯，擬以區域整合的方式，發展音樂特色課程，預計在107學年度申請辦理原住民族實驗教育計畫，希望能迎頭趕上這股學風。
新竹縣長邱鏡淳表示，轄內尖石、五峰、竹東、關西等鄉鎮都有原住民學生，原住民重點學校有20校，包含國小16校、國中4校，學生合計1899人。他相信透過實驗教育的融合，將有助於原住民族傳統文化的傳承與發揚。
縣府教育處國教科說，竹縣由多名原住民教育界人士組成的泰雅學堂，多年來推廣音樂、美術、講座和親子共讀，其泰雅之聲和青少年合唱團，更在國內、外多項音樂大賽中屢摘大獎；經此深厚基礎，《實驗教育三法》上路後，學堂成員希望串聯尖石鄉尖石等6所國小，透過區域整合，發展以音樂為主題的實驗教育。不過，此跨區聯盟方式仍在討論中，將徵詢專家學者的協助，以期突破法令限制。
劉明超表示，尖石鄉學校預計在107學年度，申請辦理原住民族實驗教育計畫，並爭取台積電等企業贊助，教育處也會協助學校解決課程設計等問題。
另外，劉明超說，原鄉學校實施實驗教育，師資最好具備原住民身份，並了解在地文化；因此，新竹縣自104學年度起，即引進兩種師資來源，其一是由國立台中教育大學培訓的原住民公費生，其二是在教師徵選時設定原住民身分。
但他也說，竹縣受限於公立和國立學校少，初步只能以國中、小學推動原住民族實驗教育，尚無法延伸到高中。
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