好吃不變胖！ 客家味健康年菜食譜大公開
2017-01-04 19:43
衛福部桃園醫院推出客家味的健康食譜，用傳統食材替代調味。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］農曆春節將至，許多家庭會準備豐富的應景年菜，但市售年菜大多高蛋白、高油、高鹽，衛福部桃園醫院營養師團隊設計客家風味的健康年菜，運用傳統的柿餅、客家長豆等自然食材，美味又健康，院方也將食譜公布在醫院官網，要讓大家自己DIY！
桃園醫院院長鄭舜平指出，傳統應景年菜大多高蛋白、高油、調味重且低纖維，而且現代人生活忙碌，常訂購餐廳的宴席當作年夜飯，換算下來平均每人每餐攝取的熱量高達1600大卡、遠超過一天需要量，不但容易變胖，還可能引起腸胃道不適，尤其對慢性病患者來說更危險。
鄭舜平表示，只要選擇自然食材、稍微改變烹調方式，就能做出美味又健康的年菜，因此營養師團隊精心設計「懷舊、健康年菜」食譜，教導民眾利用自然的食物作為食材，並以簡單的烹調方式，打造回歸食材原味的健康年菜。
桃園醫院打造的客家味健康年菜，包含桔醬烤雞翅、紅麴飯糰、養生福袋、柿餅黃金發糕等應景菜餚，桃園醫院營養師呂秀真說，如果能巧妙的選用自然食材，就能降低調味料的使用，像是利用南瓜、柿餅的天然甜味，做出柿餅黃金發糕，或用紅麴染色、營造喜氣，還能降低膽固醇，甚至可以運用菇類、客家長豆，代替肉類熬高湯等，除了清淡健康，也能多攝取纖維質，食譜會公布在桃園醫院官網首頁，民眾可以直接下載。
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