| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵東部幹線春節車票 5日零點開放訂票
 首頁 > 生活

好吃不變胖！ 客家味健康年菜食譜大公開

衛福部桃園醫院推出客家味的健康食譜，用傳統食材替代調味。（記者陳昀攝）

2017-01-04  19:43

［記者陳昀／桃園報導］農曆春節將至，許多家庭會準備豐富的應景年菜，但市售年菜大多高蛋白、高油、高鹽，衛福部桃園醫院營養師團隊設計客家風味的健康年菜，運用傳統的柿餅、客家長豆等自然食材，美味又健康，院方也將食譜公布在醫院官網，要讓大家自己DIY！

桃園醫院院長鄭舜平指出，傳統應景年菜大多高蛋白、高油、調味重且低纖維，而且現代人生活忙碌，常訂購餐廳的宴席當作年夜飯，換算下來平均每人每餐攝取的熱量高達1600大卡、遠超過一天需要量，不但容易變胖，還可能引起腸胃道不適，尤其對慢性病患者來說更危險。

鄭舜平表示，只要選擇自然食材、稍微改變烹調方式，就能做出美味又健康的年菜，因此營養師團隊精心設計「懷舊、健康年菜」食譜，教導民眾利用自然的食物作為食材，並以簡單的烹調方式，打造回歸食材原味的健康年菜。

桃園醫院打造的客家味健康年菜，包含桔醬烤雞翅、紅麴飯糰、養生福袋、柿餅黃金發糕等應景菜餚，桃園醫院營養師呂秀真說，如果能巧妙的選用自然食材，就能降低調味料的使用，像是利用南瓜、柿餅的天然甜味，做出柿餅黃金發糕，或用紅麴染色、營造喜氣，還能降低膽固醇，甚至可以運用菇類、客家長豆，代替肉類熬高湯等，除了清淡健康，也能多攝取纖維質，食譜會公布在桃園醫院官網首頁，民眾可以直接下載。

廣告
  • 衛福部桃園醫院推出客家味的健康食譜，這道養生福袋，用高麗菜葉包裹餡料，再拿瓠瓜絲綁帶。（記者陳昀攝）

    衛福部桃園醫院推出客家味的健康食譜，這道養生福袋，用高麗菜葉包裹餡料，再拿瓠瓜絲綁帶。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 客家菜 桃園醫院 食譜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：好吃不變胖！ 客家味健康年菜食譜大公開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.