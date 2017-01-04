益智問答巴黎是國家 搭檔當場賞個「死亡之瞪」

2017-01-04 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕有句話說：「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」，英國日前一場益智問答節目中，一名參賽學生脫口說出「巴黎是國家」，竟招來一旁隊友當場對她使出「死亡之瞪」，畫面令人莞爾。

英國廣播公司（BBC）周一播出機智問答比賽，主持人要求參賽者說出有連續2個子音作結尾的國家，參賽學生莎拉先表示自己高中地理是拿A（高分），但接著竟然脫口回答「巴黎」。

儘管莎拉表示自己當下的腦筋一片空白，但隊友瑪莉安的反應已經說明一切，她馬上倒抽一口氣、大翻白眼，顯得無法置信，還瞪了莎拉一眼。主持人趕緊出來打圓場，說沒關係沒關係，不過也解釋道，巴黎（Paris）這個單字不是連續2個子音作結尾、而且也不是國家。