| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

益智問答巴黎是國家 搭檔當場賞個「死亡之瞪」

2017-01-04  18:14

〔即時新聞／綜合報導〕有句話說：「不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友」，英國日前一場益智問答節目中，一名參賽學生脫口說出「巴黎是國家」，竟招來一旁隊友當場對她使出「死亡之瞪」，畫面令人莞爾。

英國廣播公司（BBC）周一播出機智問答比賽，主持人要求參賽者說出有連續2個子音作結尾的國家，參賽學生莎拉先表示自己高中地理是拿A（高分），但接著竟然脫口回答「巴黎」。

儘管莎拉表示自己當下的腦筋一片空白，但隊友瑪莉安的反應已經說明一切，她馬上倒抽一口氣、大翻白眼，顯得無法置信，還瞪了莎拉一眼。主持人趕緊出來打圓場，說沒關係沒關係，不過也解釋道，巴黎（Paris）這個單字不是連續2個子音作結尾、而且也不是國家。

廣告
  • 瑪莉安（右）瞪了說出巴黎是國家的搭檔一眼。（圖擷取自《BBC》）

    瑪莉安（右）瞪了說出巴黎是國家的搭檔一眼。（圖擷取自《BBC》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 問答 國家 百萬秒問答 益智問答 首都
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：益智問答巴黎是國家 搭檔當場賞個「死亡之瞪」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.