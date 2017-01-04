麗星郵輪今年重返高雄港 盼其成三方母港之一
2017-01-04 16:22
麗星郵輪寶瓶星號，於2015年進入高雄港。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕麗星郵輪去年因船隊調整，不停靠高雄港，使得高雄港全年僅24艘次郵輪靠港；麗星郵輪今天下午表示，今年將重返高雄，安排了34艘次，並首度嘗試以馬尼拉、香港、高雄，做為三方母港。
高雄市近年推展郵輪觀光，希望打造成「郵輪母港」，但去年受「麗星郵輪」不停靠高雄港等因素影響，全年僅24艘次（12航次）靠港，比前幾年大幅衰退6、7成。
在高雄市海洋局、觀光局與台灣港務公司的努力下，麗星郵輪決定今年重返高雄，該公司總裁洪茂林今天拜會副市長史哲，洽談在新政府推動新南下政策下，重返高雄港的計畫。
海洋局長王端仁說，麗星郵輪今年有新郵輪下水，3至5月將安排34艘次（17航次）郵輪靠泊高雄港，預估可帶來約3萬名旅客。
王端仁強調，麗星郵輪今年重返高雄的意義，在於首度嘗試以馬尼拉、香港、高雄，做為三方母港的基地。
台灣港務公司總經理郭添貴說，根據預報，今年高雄港至少有82艘次郵輪靠港，港務公司今年將與桃園機場、小港機場合作，推動搭飛機進台灣、搭郵輪離開（或搭郵輪進台灣、搭機離開）的旅遊行程。
除了麗星郵輪，世界第一大郵輪集團嘉年華集團旗下的公主郵輪，今年也將以高雄為母港，10月份安排了12艘次（6航次）靠港，航程包含東北亞的日本、東南亞的香港、下龍灣。
台灣港務公司統計，台灣每年有22.8萬人搭乘郵輪，在亞洲僅次於中國，但大部分都在基隆港搭乘，因此基隆港全年有560艘次（280航次）郵輪靠港，未來目標是推動台灣的雙母港。
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