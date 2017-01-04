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台東火車站前動線紊亂 10日起實施車輛分流

2017-01-04  16:11

〔記者陳賢義／台東報導〕台東火車站前動線紊亂，計程車、自小客車及機車爭道搶行情況頻頻，台東縣道安會報為解決現況，決議自10日起實施分流，進站右側車道規劃為下客區，專供民眾送旅客搭火車下車，以及計程車排班使用，載客空車禁駛入，台東警分局長陳膺方籲用路人遵守，勿圖一時方便而受罰。

對於人車爭道、汽機車違停情況，警方取締違規火力全開，但貪圖方便的用路人仍舊我行我素，為解決火車站前動線，台東縣道安會報日前開議商討，決定自本月10日實施分流，進入車站的右側車道規劃為下客區，專供民眾送旅客搭火車下車及計程車排班使用，載客的空車（僅駕駛一人）禁止駛入，經勸導無效者，將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款，「不遵守公路或警察機關，依第5條規定所發布之命令。」規定稽查取締，也將針對周邊汽、機車有違規停放情事一併加強取締，確保交通順暢。

陳膺方表示，台東火車站是重要門面，籲用路人切莫貪圖一時方便而造成他人不便，該分局將自實施日起加強執法，提醒用路人確實遵守分流駕駛，交通安全秩序須靠大家共同維持。

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  • 解決紊亂動線，台東火車站前10日起實施分流。（記者陳賢義攝）

    解決紊亂動線，台東火車站前10日起實施分流。（記者陳賢義攝）

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相關關鍵字： 交通動線 人車爭道 分流駕駛 台東火車站 汽機車違停
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