教育部不准校護換藥 衛福部：錯誤解讀

2017-01-04 12:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕針對媒體報導，因教育部錯誤解讀公文，要求校護不能替受傷學童換藥，衛福部今天出面解釋，這是錯誤解讀，校護絕對可以為傷童換藥，近期會再發公文給教育部，以解除疑慮。

教育部依據6年前衛生署函文，去年中再度要求各校嚴守規定，在沒有醫師處方情況下，護理師不能幫受傷學生換藥，否則依法可罰3年以上、5年以下徒刑，併科150萬元以下罰款，使全國校護大嘆「為難」。

衛福部醫事司長石崇良今天解釋，根據緊急醫療法規定，校護都具有護理師資格，都可替受傷學童處理傷口，若評估有需要再協助就醫。

石崇良說，有些病童需要更進一步照護，例如糖尿病學童要施打胰島素，但自己無法施打，家長可將醫師處方簽交由校護，再由校護替學童施打。

石崇良說，校護不能替傷童處理傷口的規定是誤解，將會再發公文給教育部參考，以解除疑慮。