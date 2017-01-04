| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

教育部不准校護換藥 衛福部：錯誤解讀

2017-01-04  12:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕針對媒體報導，因教育部錯誤解讀公文，要求校護不能替受傷學童換藥，衛福部今天出面解釋，這是錯誤解讀，校護絕對可以為傷童換藥，近期會再發公文給教育部，以解除疑慮。

教育部依據6年前衛生署函文，去年中再度要求各校嚴守規定，在沒有醫師處方情況下，護理師不能幫受傷學生換藥，否則依法可罰3年以上、5年以下徒刑，併科150萬元以下罰款，使全國校護大嘆「為難」。

衛福部醫事司長石崇良今天解釋，根據緊急醫療法規定，校護都具有護理師資格，都可替受傷學童處理傷口，若評估有需要再協助就醫。

石崇良說，有些病童需要更進一步照護，例如糖尿病學童要施打胰島素，但自己無法施打，家長可將醫師處方簽交由校護，再由校護替學童施打。

石崇良說，校護不能替傷童處理傷口的規定是誤解，將會再發公文給教育部參考，以解除疑慮。

廣告
  • 衛福部醫事司長石崇良說，會再發公文給教育部參考，以解除疑慮。（記者吳亮儀攝）

    衛福部醫事司長石崇良說，會再發公文給教育部參考，以解除疑慮。（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 換藥 教育部 校護 衛福部
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：教育部不准校護換藥 衛福部：錯誤解讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.