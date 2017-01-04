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哪個夜市CP值最高？ 網友推爆萬華「南機場」

有PTT鄉民討論「台灣各地夜市到底哪個不坑」？而許多人都力推位於台北萬華區的「南機場夜市」。（圖擷取自網路）

2017-01-04  11:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市文化盛行，不僅台灣人愛去，就連外國客人來台都一定要去夜市「朝聖」，不過高雄六合夜市近來卻爆出一盤烏魚膘要價1680元的離譜事件，讓PTT鄉民紛紛討論「台灣各地夜市到底哪個不坑」？而許多鄉民都紛紛力推位於台北萬華區的「南機場夜市」。

由於先前士林夜市曾發生一小袋水果要價上千元的事件，加上近日六合夜市的「烏魚膘事件」，有鄉民在八卦板直言：「北士林、南六合，基本上大家都知道是盤子去的。」他也詢問其他鄉民：「有沒有哪個夜市真的是在地，而且CP值高，真的有夜市感覺的？」

而許多鄉民紛紛舉出自己心目中的CP值最高的夜市，力推花蓮東大門夜市、寧夏夜市、斗六夜市、三合夜市等，不過最多鄉民推薦的是位於北市萬華區的「南機場夜市」，鄉民都直言：「推南機場!!!!好吃價錢實在!」、「台北就推寧夏和南機場。」、「南機場關東煮啊，超大好嗎...」、「我覺得台北夜市都挺坑的，但南機場強！」、「南機場+1，臭豆腐超好吃～」、「南機場，真心不騙！」

鄉民認為，南機場夜市好吃且價錢實在。（資料照，記者劉信德攝）

許多鄉民紛紛舉出自己心目中的CP值最高的夜市，不過最多人推薦的是「南機場夜市」。（圖擷取自PTT）

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