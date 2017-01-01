MIT辣妹美尻 網友：阿斯~~~

IG網紅潔西卡因喜歡歐美「大臀」，而立志成為台版「大臀女神」。（圖擷自潔西卡IG）

2017-01-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕誰說只能在歐美女孩身上才能看到的健康完美「大臀」？「大臀」美尻也能發生在台灣女孩身上！

一名健康型網紅潔西卡，因經常在IG上看到歐美女孩的臀部都特別健美，並表示這些歐美型的「大臀」美尻基本上都是遺傳內建來的，但在驚呼之餘，也讓她決定把原本無精打采的臀部「訓練一下」，更立志要當台版「大臀女神」。

而在潔西卡長期瘋狂的健身後，真的成為名符其實的台版「大臀女神」啦！且潔西卡也不時的分享自己重訓的過程及美照，至今已累積近16萬名粉絲，更引來不少網友表示「本人氣場太強！」、「這曲線太正了...」、「無法用言語形容的美與健康」及「阿斯」等讚嘆留言。