| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
翟本喬公司疑似周轉不靈 驚爆年前大裁員
 首頁 > 生活

現場檢驗農藥殘留 農委會掛保證 業績增3成

檢驗合格的蔬果不提高販售價格，穩定消費客群後，讓業績跟著成長。（記者邱芷柔攝）

2017-01-03  18:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕面對大型連鎖量販店分瓜消費市場，傳統市場也跟著時代演變，有業者就從消費者越來越重視的食安問題著手，在市場內設立「現場農藥殘留檢驗」，每個月平均檢驗1萬1千多件蔬果，5年來連續獲得農委會頒獎肯定，讓業績也跟著成長3成。

尚青蔬果運銷合作社管理部經理柯國華說，5年前合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，在農試所訓練合格的檢測員，每天都到要上架的蔬菜區採樣，40分鐘就能驗出結果。

「就是要讓消費者眼見為憑！」柯國華說，其實上架的蔬菜都經過4道檢驗程序，包括產地檢驗、轉運檢驗、批發集貨檢驗，層層把關後，他們特地把最後一次檢驗拉進市場裡，讓消費者親眼見證，打破「便宜沒好貨」的迷思，讓消費者可以用傳統市場價格買到安心無毒的優質農產品。

合作社營業部經理鄭竣壬說，在多元的銷售通路競爭下，他們一直在思考怎麼帶動傳統市場轉型，過去傳統市場給人吵雜、髒亂的印象，但現在他們的市場裡連電燈泡都看不到灰塵。

鄭竣壬說，目前台南、高雄、屏東共有7處市場擁有快速檢驗室，每個月上報農委會試驗所得檢驗報告量有1萬多件，被檢出農藥殘留超標的蔬果當場封存，市場內售價不會因為多了檢驗就提高價格，合作社統計，這樣的食安策略成功帶動買氣，設有快速檢驗室的市場，銷售量成長了3成，未來合作社也將持續擴點，為食安把關，讓產業永續發展。

廣告
  • 尚青蔬果運銷合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，每個月平均檢驗1萬1千多件蔬果，5年來連續獲得農委會頒獎肯定，讓市場銷售業績也跟著成長3成。（記者邱芷柔攝）

    尚青蔬果運銷合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，每個月平均檢驗1萬1千多件蔬果，5年來連續獲得農委會頒獎肯定，讓市場銷售業績也跟著成長3成。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東 業績 農委會 農藥檢驗 農藥殘留 農藥殘留檢驗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：現場檢驗農藥殘留 農委會掛保證 業績增3成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.