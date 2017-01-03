現場檢驗農藥殘留 農委會掛保證 業績增3成
2017-01-03 18:26
檢驗合格的蔬果不提高販售價格，穩定消費客群後，讓業績跟著成長。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕面對大型連鎖量販店分瓜消費市場，傳統市場也跟著時代演變，有業者就從消費者越來越重視的食安問題著手，在市場內設立「現場農藥殘留檢驗」，每個月平均檢驗1萬1千多件蔬果，5年來連續獲得農委會頒獎肯定，讓業績也跟著成長3成。
尚青蔬果運銷合作社管理部經理柯國華說，5年前合作社在農委會輔導下，把快速檢驗室搬進市場裡，在農試所訓練合格的檢測員，每天都到要上架的蔬菜區採樣，40分鐘就能驗出結果。
「就是要讓消費者眼見為憑！」柯國華說，其實上架的蔬菜都經過4道檢驗程序，包括產地檢驗、轉運檢驗、批發集貨檢驗，層層把關後，他們特地把最後一次檢驗拉進市場裡，讓消費者親眼見證，打破「便宜沒好貨」的迷思，讓消費者可以用傳統市場價格買到安心無毒的優質農產品。
合作社營業部經理鄭竣壬說，在多元的銷售通路競爭下，他們一直在思考怎麼帶動傳統市場轉型，過去傳統市場給人吵雜、髒亂的印象，但現在他們的市場裡連電燈泡都看不到灰塵。
鄭竣壬說，目前台南、高雄、屏東共有7處市場擁有快速檢驗室，每個月上報農委會試驗所得檢驗報告量有1萬多件，被檢出農藥殘留超標的蔬果當場封存，市場內售價不會因為多了檢驗就提高價格，合作社統計，這樣的食安策略成功帶動買氣，設有快速檢驗室的市場，銷售量成長了3成，未來合作社也將持續擴點，為食安把關，讓產業永續發展。
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