西部12月降雨少5成 水利署籲節約用水
2017-01-03 17:29
〔記者楊綿傑／台北報導〕根據水利署資訊指出，全台12月份雨量偏少降雨不如預期，尤其西部地區降雨僅歷年3至5成，水利署副署長王藝峰表示，已隨時監控並檢討水情，估計全台水庫至3月底應無問題，但還是呼籲全民應節約用水。
水利署數據指出，西部地區主要水庫集水區雨量，10月、11月與歷史平均值相當，12月份翡翠水庫降雨量128毫米（歷史平均51%），石門水庫降雨量25毫米（歷史平均33%），鯉魚潭水庫降雨量10毫米（歷史平均27%），曾文水庫降雨量13毫米（歷史平均39%），顯示整體氣候明顯偏乾。
水利署說，雖然各水庫集水區入流量亦逐漸下降，多數水庫蓄水量正緩慢降低，但經過審慎調控出水量，目前各主要水庫蓄水狀況維持約6至8成以上，水情尚屬正常，評估春節期間可用水無虞，大部分地區民生及產業用水可穩定供應至3月底，農業用水部分，各地區106年一期稻作可如期供灌。
水利署也進一步說明，中央氣象局預估未來一季降雨量正常至偏少機率較大，水利署將視天氣狀況判斷是否進行空中及地面人工增雨作業，以延長水庫供水時間，降低缺水危機的影響。王藝峰並提醒民眾，未來降雨狀況仍很難說，提醒民眾節約用水，將回收水再利用。
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