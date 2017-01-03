傳藝冬山厝未取得旅館登記 新團隊若營利恐涉違法
國立傳統藝術中心去年由全聯集團從統一接手後，住宿區委託老爺集團經營，更名為宜蘭傳藝老爺行旅。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立傳統藝術中心去年由全聯集團從統一接手後，9月26日起休園整修，預計1月21日農曆年前開幕，但是園區是否可以提供遊客住宿，爭議延燒至今。縣府表示，不能有營利行為，須是研習才能提供住宿，否則恐違法；宜蘭傳藝老爺行旅表示，只作為習藝住宿之用，不會當作旅館用途。
傳藝中心內的福泰冬山厝隨著去年傳藝中心委外經營團隊易主，已在2016年9月27日停業，新團隊全聯集團委託老爺酒店經營，福泰冬山厝也更名為宜蘭傳藝老爺行旅，預計傳藝開園後開始試營運。
宜蘭縣政府工旅處表示，福泰冬山厝、國軍英雄館這些非以營利為目的且供特定對象住宿的場所，原本不受旅館營業程序限制，但是發展觀光條例前年修正時，條文指出，他們有提供不特定對象住宿、休息使用之實，與旅館業無異。
工旅處副處長池騰聯表示，觀光局為保障所有旅客安全與權益，前年修改發展觀光條例，認為這些場所仍須依照旅館業營業程序及相關限制才能營業，也立下落日條款，要求確有營利事實者，例如傳藝中心冬山厝，應在10年內申請旅館業登記並完成地目變更。今天副縣長吳澤成在縣務會議中提醒工旅處，如果傳藝要提供不特定對象團體入住，工旅處就要確實協調完成地目變更與登記。
池騰聯說，文化部曾在2014年發函指出，福泰冬山厝是以非營利為目的，專門提供辦理文化藝術相關的教育訓練、研習、展演、學術交流、會議及參訪活動使用，但是否有比例原則，例如因參訪而產生住宿需求，而不是體驗一小時就能申請住宿，還需要文化部進一步解釋。
「不會作為旅館營業。」宜蘭傳藝老爺行旅公關主任賴秉均表示，全聯委託老爺集團營運習藝住宿區，依照規定必須提供教育訓練、研習展演學術交流、會議參訪，要有習藝目的才可以營運，未來會有表演展覽和講座，希望習藝目的更明確，也會盡快配合政府程序，完成地目變更，申請旅館業登記。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 2017年開紅盤 台股小漲19.38點
- MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如
- 有錢就是任性 千億富少被爆砸2千萬包小島跨年
- 林全「漲價必然」說 他酸蔡英文曾說這句話...
- 駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融
- 跨年糗出大包 花蝴蝶嗆惡搞喊告 指搞破壞衝收視 要求電視台道歉
- 2017台北跨年夜 她輕鬆登上收視王寶座
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 國民黨公布自做民調：政黨支持度居第一名
- 糖尿病女運將頭昏 逆向撞3車
- 〈廢核救家園〉1兆日圓夢幻爐報廢 再花4兆硬搞
- 你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話
- 小琉球碧雲寺 揪百人「洗廟」
- 戰鬥民族打群架 中文字幕超爆笑
- 斷雙掌丟下9公尺山谷 惡男虐殺判15年6個月
- 海瑞摃丸從新竹菜市場紅到國際
- 潘瑋柏曬瘦照 羅志祥拆台：別修圖了！
- 翹臀珍高調認愛德瑞克 被爆炒新聞
- 逆子拔母煞車線 還嗆撞死妳
- 被爆婚變又遭酸花瓶？ 楊冪：不是壞事，接受就好
- 當沖降稅 駱錦明：政府應多給企業鼓勵措施
- 妙齡美髮師搭小黃運毒 警查獲250包「小惡魔」
- 中國頻出招！ 外交部：台梵邦誼穩定
- 美、德 立法 遏止假新聞
- 打正妹型男牌 民進黨新增七年級發言人
- 黃海岱大師特展 重溫布袋戲經典
- 自由廣場》中國青年談台灣旅遊
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之10 賴翠玲／換刀
- 紡織廠開在住宅區 飄絮吵20年
- 洪秀柱也將赴美 媒體爆：同日跟小英「打擂台」！
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 花蓮港違規釣魚裁罰案 3年增4.8倍
- 教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
- 捨棄500萬年收入 男星轉行當畫家
- 西班牙詐騙案 涉案台人增至112名
- 台股收盤上漲19.38點 報9272.88點
- 闊氣范爺！年終大手筆歐遊賞員工
- 在美川蔡會？高碩泰：過境就是過境
標題：傳藝冬山厝未取得旅館登記 新團隊若營利恐涉違法
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email