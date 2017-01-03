傳藝冬山厝未取得旅館登記 新團隊若營利恐涉違法

國立傳統藝術中心去年由全聯集團從統一接手後，住宿區委託老爺集團經營，更名為宜蘭傳藝老爺行旅。（記者簡惠茹攝）

2017-01-03 16:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立傳統藝術中心去年由全聯集團從統一接手後，9月26日起休園整修，預計1月21日農曆年前開幕，但是園區是否可以提供遊客住宿，爭議延燒至今。縣府表示，不能有營利行為，須是研習才能提供住宿，否則恐違法；宜蘭傳藝老爺行旅表示，只作為習藝住宿之用，不會當作旅館用途。

傳藝中心內的福泰冬山厝隨著去年傳藝中心委外經營團隊易主，已在2016年9月27日停業，新團隊全聯集團委託老爺酒店經營，福泰冬山厝也更名為宜蘭傳藝老爺行旅，預計傳藝開園後開始試營運。

宜蘭縣政府工旅處表示，福泰冬山厝、國軍英雄館這些非以營利為目的且供特定對象住宿的場所，原本不受旅館營業程序限制，但是發展觀光條例前年修正時，條文指出，他們有提供不特定對象住宿、休息使用之實，與旅館業無異。

工旅處副處長池騰聯表示，觀光局為保障所有旅客安全與權益，前年修改發展觀光條例，認為這些場所仍須依照旅館業營業程序及相關限制才能營業，也立下落日條款，要求確有營利事實者，例如傳藝中心冬山厝，應在10年內申請旅館業登記並完成地目變更。今天副縣長吳澤成在縣務會議中提醒工旅處，如果傳藝要提供不特定對象團體入住，工旅處就要確實協調完成地目變更與登記。

池騰聯說，文化部曾在2014年發函指出，福泰冬山厝是以非營利為目的，專門提供辦理文化藝術相關的教育訓練、研習、展演、學術交流、會議及參訪活動使用，但是否有比例原則，例如因參訪而產生住宿需求，而不是體驗一小時就能申請住宿，還需要文化部進一步解釋。

「不會作為旅館營業。」宜蘭傳藝老爺行旅公關主任賴秉均表示，全聯委託老爺集團營運習藝住宿區，依照規定必須提供教育訓練、研習展演學術交流、會議參訪，要有習藝目的才可以營運，未來會有表演展覽和講座，希望習藝目的更明確，也會盡快配合政府程序，完成地目變更，申請旅館業登記。