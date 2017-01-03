台製高階實驗鼠南進 1隻要價3萬元

2017-01-03 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕國家實驗研究院自行培育出「MIT」實驗鼠，包括自閉症、腫瘤、代謝疾病等136種特有高階實驗鼠，將前進東南亞，每隻售價約1至3萬元。

根據《聯合報》報導，國家實驗研究院今日與樂斯科生物科技公司簽定合作意向書，將南進提供東南亞生醫環境優質的實驗鼠，國研院動物中心副主任王繼廣表示，全球每年使用約2萬種小鼠品系，實驗鼠數量超過千萬隻，但有9成都由歐美供應，造成歐美長期壟斷生技技術，使亞太生技產業發展時遇到更多困難。而國研院從2010年開始就自行研發實驗鼠，近年來成功培育出輔助腫瘤、代謝性疾病、自體免疫、神經退化性疾病、自閉症、罕見疾病、心血管疾病等領域的基因老鼠，透過老鼠研發藥物。

王繼廣指出，高階動物的基因有2萬5000多種，但研究人員每次都只要其中的一兩種基因，要一一研發有其難度，但台灣自行研發的實驗鼠就有136種，而且是台灣獨有，因此台灣在全世界僅21個老鼠種原資料庫中佔有一席之地。

國研院和生技公司合作之後，未來就可以「量產」實驗鼠，而東南亞的生醫環境剛起飛，實驗鼠需求量極大，高階實驗鼠未來將以每隻1至3萬元銷售至東南亞各國，未來第一波南進的老鼠為常用於移植細胞的螢光老鼠。