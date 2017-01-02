當兵最難熬的時刻 「兵變」竟不是第一！

「禁足、禁假」為網友在當兵時最痛苦的時刻。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-01-02 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕和男人聊起當兵，總是可以挑起話題，讓他們滔滔不絕的講下去，尤其是特別難熬的時刻，而《網路溫度計》統計排名出網友認為最難熬的時候，讓人直說「痛苦到不要不要的！」。

《網路溫度計》用KEYPO大數據關鍵引擎統計出網友認為當兵時最難熬的時刻，第一名為「禁足、禁假」，有網友表示，當正想家、想女朋友、想自由的時候，卻被「禁足、禁假」，對他們來講可說是天打雷劈，且大家收假時，又得被迫聽大家的心得，更是二次傷害。

而一直被認為是最讓人痛苦的「兵變」，竟然只有排名第二，有網友表示，從入伍開始就得和女友分隔兩地，且看著女友繼續過著精采的生活，自己卻被關在幾乎沒有自由的軍營中，隨著時間流逝，和對方的價值觀越來越不一樣，無所適從之下最後兵變，心根本是被狠狠得撕裂，但只要有大家的陪伴與支持，就能慢慢的好起來。

第三名為「抽中外島」，每當新兵訓練結束，最讓人緊張的就是抽籤，且當自己抽到人稱「籤王」的「金馬獎」，除了與朋友家人幾乎斷訊之外，還要好幾個月後才能再次踏進台灣本島，真的是欲哭無淚。

第四名為需要把大大小小的裝備全部排列好給上級長官檢視的「高裝檢」，而當裝備的妥善率為99%，但卻與事實不符實，實在很令人頭痛；第五名則為星期六早上8點才放假的「洞八」，只能辛酸的看著星期五下午放假的弟兄們離開。

第六名為神經要繃超緊、從早操到晚的「演習」；第七名為「颱風救災」，每當風災來襲，國軍弟兄們總是要馬不停蹄的到現場支援，很多時候甚至是忙到沒有時間休息；第八名為「收假」，放假在當兵可以說是天堂，反之為地獄；第九名為「伙食難吃」的軍營大鍋飯，讓不少人思思念念營外的美食；最後，第十名則是「沒熱水洗澡」，尤其是冬天時，可以說是要人命。

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