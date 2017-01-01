告別2016 全台瘋跨年迎向2017

2017-01-01 01:12

〔中央社〕迎接嶄新的2017，全台各地昨晚至今天凌晨的跨年活動，吸引大量人潮，明星藝人也南北奔波，用歌聲和舞蹈祝福新的一年到來。

2016至2017跨年活動，全台共有7場大型晚會、5場煙火秀。國際關注的台北101跨年煙火秀，首度以近2萬發煙火搭配800盞電腦特效燈的投射特效呈現，由市大運射箭選手熊梅茜射出聖火，點亮101總長238秒的煙火秀，晚會則由搖滾歌手伍佰壓軸。

101大樓幾公里外的美麗華，推出317秒「3D彩虹煙火」拼人氣，打造高難度的七彩龍捲風等高難度特效。

高雄兩場跨年活動拚場，義大世界端出全台最長、999秒煙火秀，比去年888秒還多111秒，首度使用「3D立柱燃放技術」，夢時代則由創作歌手陳綺貞唱壓軸。雲林劍湖山打造「雙風火輪煙火秀」，基隆也在虎仔山地標施放長達3分鐘的煙火秀。

「2017花Young台中跨年晚會」設置雙主場，洲際場(台中現場)是國內史上第一個在棒球場內舉行的跨年晚會，后里現場則是在全台最高的摩天輪旁跨年，偶像天團5566在「合體」演唱，復刻經典歌曲。

歌手蕭敬騰今晚帶著「獅子合唱團」為故鄉花蓮跨年晚會壓軸獻唱，爆發力十足的歌聲，搭配現場施放的森林草原香味，宛如置身星空大草原，粉絲揮舞螢光棒，尖叫聲連連High翻天。

桃園跨年晚會則有鐵肺歌后彭佳慧、Selina雙壓軸演出。Selina無畏寒風，一襲無袖黑色的洋裝，演唱多首歌的組曲，讓人感受到單飛後的熱力演出；而金曲歌后彭佳慧接續在後，並與現場民眾一起倒數，伴隨璀璨煙火，共同迎接新的一年到來。

近年火紅的嘻哈團體玖壹壹，今年跨年南北奔波，先在台北跨年晚會擔任開場再趕赴家鄉台中晚會。在台北時，玖壹壹連唱3首招牌歌曲，還大灑樂透彩券，現場尖叫聲不斷，玖壹壹則幽默地說，要中多少錢，就要看粉絲自己的運氣了。

同樣全台跑跑走的還包括藝人安心亞，在台北以性感造型演唱5首歌，還透過胸前特殊的服裝造型嗨翻全場，結束歌唱後馬不停蹄地趕赴宜蘭演唱。

浩角翔起團員浩子日前證實將離開演藝圈1年，今天和阿翔一起主持「2017台南心時代跨年晚會」並唱跳11分鐘組曲，成為話題。浩子要媒體別再寫他們「解散」，「我稍微任性一下下，馬上就會回來」，阿翔則感性地說，「等浩子回來再一起工作，就是我的夢想。」

除了藝人之外，運動明星也受邀出席晚會，「台灣巨砲」職棒退休選手陳金鋒今天受邀到台南，和滅火器樂團一起演唱自己名字諧音的「曾經瘋狂」。

旅日職棒好手陽岱鋼、舉重國手許淑淨則出席台北晚會合唱「再出發」，台北市長柯文哲讚許他兩人是「台灣拼鬥精神的代表」，社會就是需要這種不畏艱難、勇往直前的年輕人，讓台北變得更好，讓「台北就是狂」。