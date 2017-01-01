新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017

台北市政府跨年晚會，台北101施放2萬枚跨年煙火迎接2017的到來。（記者方賓照攝）

2017-01-01 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕迎接2017跨年，台北最HIGH新年城跨年晚會吸引百萬人聚集，今年除了有長達238秒、共2萬枚的燈光煙火秀，也引進800盞電腦燈，搭配燈光、音樂團隊，打造出以金色為主的絢爛煙火秀。

台北101大樓北側60樓位置今年增設LED跑馬燈，煙火秀落幕後，秀出「新年快樂2017」，頂冠則改顯示「台灣」，讓民眾驚喜連連，持續10分鐘後，將改以雷射燈投射，直至1點結束。

除了跨年煙火，台北101至1月12日止，晚間7點至9點半，每半小時有燈光秀展演，總計共九種不同的燈光表演模式。

今年跨年晚會除了邀請超強卡司接連登台獻唱，旅日棒球好手陽岱鋼、奧運金牌得主許淑淨、羽球一哥周天成等人也在跨年倒數前上台與民眾同樂。

此外，台北捷運公司今天表示，2017跨年捷運總運量截至晚間10時約201.6萬人次，與去年同期扣除上下班人潮運量相當。

台北市政府跨年晚會，台北101施放2萬枚跨年煙火迎接2017的到來。（記者方賓照攝）

台北市政府跨年晚會，台北101施放2萬枚跨年煙火迎接2017的到來。（記者方賓照攝）

2017年101大樓煙火秀。（記者鹿俊為攝）

2017年101大樓煙火秀。（記者鹿俊為攝）

2017年101大樓煙火秀。（記者王藝菘攝）

2017年101大樓煙火秀，樓層秀出台灣字樣。（記者王藝菘攝）

今年煙火主打金色系，民眾驚呼連連。（記者王藝菘攝）

台北101跨年煙火首度結合燈光秀，獲得民眾好評。（記者胡舜翔攝）

2017年101大樓煙火秀，並搭配燈光秀，民眾拿起手機搶拍。（記者王藝菘攝）