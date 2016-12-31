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桃園大溪落羽松秘境 1公里大道綠轉紅

桃園大溪落羽松秘境，轉紅、凋零1公里。（記者李容萍攝）

2016-12-31  19:35

〔記者李容萍／桃園報導〕秋冬季節除了楓葉轉紅的期待，高聳的落羽松（落羽杉）變化也是另一個迷人的期待！

桃園市大溪區石園路558巷，10多年前經大溪區公所拓寬巷道，順勢種植落羽松作為行道樹，這條一公里長的落羽松大道，近日落羽松轉紅，且有部分松葉開始掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足，就怕錯過這條巷道一年最美的時間。

大溪區長黃睿松表示，落羽松葉在春夏是翠綠色，秋季轉為黃色、再變成火紅色，隨冬季腳步到來，松葉陸續轉紅，不過轉紅的時間很短暫，由於部落客頻頻在網路寫文章分享「大溪落羽松秘境！」近兩年吸引遊客前來觀賞，以前說是秘境，現在連外縣市遊客都知導，已經不算秘境了。

當地警方則提醒，此處的落羽松大道約一公里長，走起來相當愜意，缺點就是尖峰時間車子多、巷道狹窄，遊客拍照時得提高警覺、小心不被撞。

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標題：桃園大溪落羽松秘境 1公里大道綠轉紅


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