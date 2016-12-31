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「帝吧出征」揚言今晚進攻 台網友：是笑到往生吧？

2016-12-31  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕今年初有中國網友發起「帝吧出征，寸草不生」活動，揚言要「進攻」台灣媒體的臉書粉絲團，引發數萬來自中國論壇「百度貼吧」的中國網友至各媒體臉書專頁洗板，甚至一度造成癱瘓。如今他們又有新舉，再度揚言要在今（31）日進攻台媒，並聲援日前在台升五星旗引發熱議的魏明仁。

南投人魏明仁日前號召與自己理念相符的民眾，於元旦前往彰化二水鄉，一同升起中國共產黨黨旗五星旗，並在私人臉書上表示：「我願：生生世世，生為中國人，死為中國魂！」消息一出，引發網友熱烈討論。

而在今年1月發起「帝吧出征，寸草不生」活動的中國網友，近日再度透過臉書表示將在今天12月31日晚間10點，在臉書進行「表情包大作戰」，聲援魏明仁，另揚言要「像今年一樣殺台獨片甲不留」。

不過台灣網友卻不以為意，消息分享至批踢踢，不少台灣網友酸「玩不膩嗎？」，另也有其他台灣網友揶揄「帝吧出征，笑到往生」、「FB的進攻不能發文根本沒啥用」、「中國人又要來亂了」、「助長台獨不遺餘力」、「出征還得爬牆」、「餘興節目？」

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  • 中國網友揚言要在今晚發起「帝吧出征，寸草不生」活動。（圖擷取自臉書）

    中國網友揚言要在今晚發起「帝吧出征，寸草不生」活動。（圖擷取自臉書）

  • 中國網友揚言要在今晚發起「帝吧出征，寸草不生」活動。（圖擷取自批踢踢）

    中國網友揚言要在今晚發起「帝吧出征，寸草不生」活動。（圖擷取自批踢踢）

  • 台灣網友於批踢踢上對此狂酸。（圖擷取自批踢踢）

    台灣網友於批踢踢上對此狂酸。（圖擷取自批踢踢）

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