「樓下的房客」配樂林奕汎 從童星到鋼琴大賽金牌
林奕汎（前中）每年都回母校新店高中探視師長及學弟妹。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕改編自九把刀小說的台灣電影「樓下的房客」，除了電影口碑不錯，該片的配樂也很有特色，配樂之一的林奕汎，年僅29歲，但在5年前就曾獲「2010年葛利格國際鋼琴大賽」金牌獎，不僅於此，他同時也是XBOX紅牌遊戲「太空戰士」的配樂，林奕汎的音樂能夠悠遊跨界於古典與網路新世代之間，他說自己始終抱持著赤子之心，對一切充滿好奇，為實現自我而努力。
林奕汎畢業於新店高中音樂班、德國漢諾威音樂學院，目前在波士頓大學攻讀鋼琴演奏博士，他小時候曾是長青劇「包青天」中的童星，飾演「鍘美案」中薄情狀元郎陳世美和秦香蓮的兒子，他笑說自己每次演苦情戲時，都哭不出來，被導演視為頭痛人物，但也因此從小培養出不會怯場的穩健台風。
但他並沒像許多童星在成長過程中迷失在五光十色螢光幕前生活，林奕汎從國中選擇就讀漳和國中音樂班，他說自己並沒有從小學音樂的基礎，因此付出加倍的心力學習，從最後一名拚到第一名，就讀新店高中音樂班期間，不是待在學校音樂教室苦讀鋼琴；就是到國家音樂廳圖書館研習音樂理論，尤其他堅信「學習不要問什麼時候用得到」。
這樣的學習態度和努力，讓他後來在歐洲知名的挪威「2010年葛利格國際鋼琴大賽」獲得金牌獎一舉成名，林奕汎在美國成立工作室後，竟然跨界與索尼電玩的遊戲合作，為電玩軟體配樂，將古典音樂的元素融入新世代的電玩遊戲情節中，林奕汎說，其實他念高中時也喜歡玩電玩，自認從電玩中領悟到不少人生哲理，現在的電玩已經不像早期的「小精靈」般簡單，不僅故事性強，扮演角色時還需要在極端情況下做出抉擇，「在電玩遊戲中GAMEOVER可以重來，但是人生無法重來」。
擔任電影「樓下的房客」配樂是他的電影處女作，作品獲得導演崔震東極高評價，也激勵他繼續在電影領域發展的興趣，林奕汎非常懷念高中時期在校的時光，因此每次只要回台灣，他都會回新店高中探視師長與學弟妹，他勉勵大家永遠要有好奇心，不放棄任何機會，不要害怕實現自己的想法，「林奕汎能，你們也能」。
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