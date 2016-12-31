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警自製「最嘴嫌犯」影片 狂新聞：沒飯吃了

2016-12-31  18:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府警局昨（30）日在臉書上傳最新一集《愛與鐵血》短片，盤點2016年「最嘴嫌犯」前五名，短短1天就吸引了超過22萬人次點閱，連知名網路媒體「卡提諾狂新聞」都留言直呼「這樣我要沒飯吃了」，引發熱議。

綜合媒體報導，高雄市政府警局自製《愛與鐵血》系列短片，忠實呈現員警執勤時的真實狀況、警察的心聲，並以寓教於樂的方式讓民眾體認到守法的重要性；最新一集的影片中，高雄市政府警局盤點「最嘴嫌犯」，其中有民眾未戴安全帽、紅燈左轉，卻不願意配合員警執勤，最後一連吃上了危險駕駛、公共危險罪、妨礙公務、公然侮辱。

「最嘴嫌犯」的影片上傳後立刻引發網路熱議，連被當作影片剪輯範本的卡提諾狂新聞，都到高雄市政府警局的臉書留言表示「這樣我要沒飯吃了，這禮拜我休刊給你們表現好了」，讓高雄市政府警局的臉書管理者興奮的表示「是卡提諾狂編本人！偶像！我要截圖裱框加護貝」。

相關影音請見︰

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  • 高雄市政府警局昨（30）日在臉書上傳最新一集《愛與鐵血》短片，盤點2016年「最嘴嫌犯」前五名，引發網路熱議。（圖擷取自@KaohsiungPolice臉書）

    高雄市政府警局昨（30）日在臉書上傳最新一集《愛與鐵血》短片，盤點2016年「最嘴嫌犯」前五名，引發網路熱議。（圖擷取自@KaohsiungPolice臉書）

  • 高雄市政府警局自製「最嘴嫌犯」影片，連被當作影片剪輯範本的卡提諾狂新聞，都到高市警局的臉書留言表示「這樣我要沒飯吃了」。（圖擷取自@KaohsiungPolice臉書）

    高雄市政府警局自製「最嘴嫌犯」影片，連被當作影片剪輯範本的卡提諾狂新聞，都到高市警局的臉書留言表示「這樣我要沒飯吃了」。（圖擷取自@KaohsiungPolice臉書）

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標題：警自製「最嘴嫌犯」影片 狂新聞：沒飯吃了


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