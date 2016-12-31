腳踩千年古蹟、手抓保育魚拍照 台部落客挨批

2016-12-31 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾爆料指出，旅遊部落客賴奇筠日前到祕魯旅遊時，竟直接跳到千年古牆上取景，並PO上臉書，實在很誇張。賴對此則道歉並將照片下架，針對民眾質疑她也有照片是抓著保育動物「龍王魚」，賴也道歉並表示之後會更小心。

《蘋果》報導，有民眾爆料指出，中天記者兼旅遊部落客賴奇筠先前曾於臉書PO出在世界遺跡「馬丘比丘」旅遊的照片，其中有一張竟是她直接站上古牆留影，質疑她直接踩到被保護的遺跡上實在很誇張。爆料者也質疑，賴的臉書大頭照是她抓著「龍王魚」一起合照，批評她沒知識。

針對民眾質疑，賴回應說當時不知道不能登上古牆，現場工作人員也沒制止，在道歉後已將該張照片下架。與「龍王魚」的合照目前則仍留在臉書上，貼文底下其實也有其他網友質疑不該隨著觸摸魚類，賴除了表示歉意也說，因為牠太可愛才忍不住抱一下，但當時馬上就放開了。她也對媒體表示，當時的整個過程都是在澳洲當地工作人員的安排下進行，日後會更加注意。

針對民眾指稱她是中天記者，賴則說自己其實只是中天旗下亞洲電視的約聘人員，對於這次引發的風波感到抱歉。中天方面則回應說，該記者為電視台約聘人力，且是在休假時前往，「私人行為與公司無涉」。

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