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雲林一養鴨場疑染禽流感 2600多隻全撲殺

2016-12-31  12:45

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉一處養鴨場疑感染H5禽流感，縣動植物防疫所今天中午完成全場撲殺，該鴨場未申請畜牧場登記，且飼料桶及採食區未設置圍網及防鳥設施，將依畜牧法及動物傳染病防治條例裁處，撲殺及銷毀之物品不予以補償。

防疫所技正鄭安國表示，該鴨場於10天前出現異常死亡，但未出現相關症狀，防疫所前天會同家畜試驗所人員採樣送驗，檢出H5陽性，今天上午展開預防性撲殺，中午完成2681隻鴨隻撲殺，並針對周邊1公里半徑養鴨場採樣及移動管制，嚴密防疫。

防疫所指出，經查該場並未依畜牧法相關規定申請畜牧場登記，且飼料桶及採食區亦未依雲林縣「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」規定設置圍網及防鳥設施，將依畜牧法及動物傳染病防治條例相關規定裁處外，同時不予以補償。

鄭安國呼籲禽農，若發現所飼養家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或縣動植物防疫所，嚴防禽流感肆虐。

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  • 全場2600多隻鴨完成撲殺，等待送化驗廠。（記者林國賢攝）

    全場2600多隻鴨完成撲殺，等待送化驗廠。（記者林國賢攝）

  • 防疫人員撲殺疑感染禽流感鴨隻。（民眾提供）

    防疫人員撲殺疑感染禽流感鴨隻。（民眾提供）

  • 防疫所人員撲殺疑似感染禽流感鴨隻。（縣府提供）

    防疫所人員撲殺疑似感染禽流感鴨隻。（縣府提供）

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