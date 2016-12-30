可愛動物教育園區動工才3天 溪州鄉民要求撤離
2016-12-30 20:19
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府斥資7600萬元在溪州公園蓋設「可愛動物教育園區」，但才動工3天，就遭溪州鄉民強烈反對，今日上午縣議員江熊一楓，邀請縣府承辦相關官員與當地民眾舉辦一場公聽會，現場反對聲浪一片倒，紛紛要求停工並撤離，縣府人員允諾會把意見帶回縣府，持續溝通，也不排除另尋場地。
為化解「可愛動物教育園區」收容疑慮，彰化縣府農業處副處長郭至善、動物防疫所所長董孟治等人，今日早上受邀前往溪州公園公聽會與民意溝通，近200名鄉親卻高舉「公園就是公園，不是流浪狗中心」、「流浪狗中心遠離公園」、「保護淨土、全面抗爭」等牌子前往抗議，
江熊一楓指出，溪州鄉民並非反對設立流浪狗中心，而是認為緊鄰溪州公園不適合，應該讓公園回歸觀光用途，希望縣府另覓合適場地；鄉代會主席陳冠廷與鄉代詹聰助也表示，縣府未開說明會就要蓋，又扯蓋在公園容易吸引觀光客來認養，覺得「根本是看到鬼」、「天龍國的想法」，不切實際。
董孟治表示，花了很多時間才找到對民眾影響最小的用地，但開工3天就傳出反對聲音，會蒐集相關意見往上呈報，雖然目前停工，但蓋設新收容所刻不容緩，不排除另覓地點，「繼續努力」。
為提供動物保護、生命教育講習場地，彰化縣政府有意在溪州公園旁蓋一座「可愛動物教育園區」，並規劃收容234隻流浪犬、貓中心，但事件曝光後，當地居民恐會造成污染為由反對施工，日前縣議會還刪除該科目年度預算50萬餘元，對於即將上路「零撲殺」政策，收容狀況更是雪上加霜。
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