| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

可愛動物教育園區動工才3天 溪州鄉民要求撤離

2016-12-30  20:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府斥資7600萬元在溪州公園蓋設「可愛動物教育園區」，但才動工3天，就遭溪州鄉民強烈反對，今日上午縣議員江熊一楓，邀請縣府承辦相關官員與當地民眾舉辦一場公聽會，現場反對聲浪一片倒，紛紛要求停工並撤離，縣府人員允諾會把意見帶回縣府，持續溝通，也不排除另尋場地。

為化解「可愛動物教育園區」收容疑慮，彰化縣府農業處副處長郭至善、動物防疫所所長董孟治等人，今日早上受邀前往溪州公園公聽會與民意溝通，近200名鄉親卻高舉「公園就是公園，不是流浪狗中心」、「流浪狗中心遠離公園」、「保護淨土、全面抗爭」等牌子前往抗議，

江熊一楓指出，溪州鄉民並非反對設立流浪狗中心，而是認為緊鄰溪州公園不適合，應該讓公園回歸觀光用途，希望縣府另覓合適場地；鄉代會主席陳冠廷與鄉代詹聰助也表示，縣府未開說明會就要蓋，又扯蓋在公園容易吸引觀光客來認養，覺得「根本是看到鬼」、「天龍國的想法」，不切實際。

董孟治表示，花了很多時間才找到對民眾影響最小的用地，但開工3天就傳出反對聲音，會蒐集相關意見往上呈報，雖然目前停工，但蓋設新收容所刻不容緩，不排除另覓地點，「繼續努力」。

為提供動物保護、生命教育講習場地，彰化縣政府有意在溪州公園旁蓋一座「可愛動物教育園區」，並規劃收容234隻流浪犬、貓中心，但事件曝光後，當地居民恐會造成污染為由反對施工，日前縣議會還刪除該科目年度預算50萬餘元，對於即將上路「零撲殺」政策，收容狀況更是雪上加霜。

廣告
  • 溪州公園昨日舉辦蓋設「可愛動物教育園區」公聽會，民眾手持反對標語，激昂發言。（記者陳冠備攝）

    溪州公園昨日舉辦蓋設「可愛動物教育園區」公聽會，民眾手持反對標語，激昂發言。（記者陳冠備攝）

  • 動物防疫所所長董孟治，允諾會把民眾意見帶回縣府表達。（記者陳冠備攝）

    動物防疫所所長董孟治，允諾會把民眾意見帶回縣府表達。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 可愛動物教育園區 溪州 溪州公園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：可愛動物教育園區動工才3天 溪州鄉民要求撤離


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.