碧潭水舞遇元旦假期 新店交通怎麼走看這邊
2016-12-30 16:49
碧潭風景區自12月24日起舉辦水舞秀。（資料照，記者翁聿煌攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區碧潭風景區從24日起舉辦水舞秀，每日18時至20時30分，整點及半點都有音樂水舞的展演，吸引許多民眾驅車前往。即將到來的元旦假期對新店警分局將是一大考驗，警方目前已預派一百多名警民力疏導交通，另也針對停車位實施滿場機制，控管進出車輛，讓民眾都能開心賞舞。
由於往碧潭風景區水舞會場與前往北宜路通往烏來、坪林等風景區路線重疊，新店分局每日派遣一百多名警民力疏導交通，也會在較容易壅塞的新烏路及北宜路上，設置路口指示標誌，提供相關替代道路指引，減輕新烏路及北宜公路交通的負荷。
碧潭會場附近合計約有420格汽車停車位，當周遭停車場均滿場時，將啟動滿場機制，由員警管制車輛進入，疏導車輛直行；另捷運新店站後門的新店路，往會場人群眾多，假日16時至21時將視狀況封閉新店路、文中路，新店路居民得從北宜與新店路口出入。
新店警分局呼籲，請民眾多利用公車或捷運等大眾交通工具前往，欣賞水舞之際，應遵守主辦單位工作人員及警方相關管制，除吊橋有人數總量限制，也請與河岸保持安全距離。
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