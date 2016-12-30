高鐵首推寒假返鄉、返校大學生5折優惠列車

2016-12-30 16:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕大學生寒假將到來，台灣高鐵公司特別針對大學生返鄉及開學後返校的需求，於2017年1月13日至17日及2月10日至19日規劃「大學生寒假返鄉 開學返校」5折優惠列車；除現有適用5折、7折或85折優惠車次外，加碼於上述期間每日提供南下、北上各1班指定班次，總計30班次各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠。大學生們可於12月31日凌晨0點訂購返鄉車票，1月14日凌晨0點訂購返校車票。

高鐵公司表示，大學生優惠專案2011年推出至今廣受學生喜愛，今年特別擴大辦理，首次於寒假期間規畫大學生返鄉、返校優惠；不過提醒有購買優惠車票學生們，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本以備查驗。

另外，已購買2017年1月13日、1月15日至1月17日南下817車次、北上818車次，及1月14日南下829車次、北上830車次的大學生旅客，可至各車站辦理變更為5折優惠價，免收手續費。