教育部末代大學視導 11所國立大學全通過

2016-12-30 11:39

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布末代視導結果，包括台大、中山、中興等11所國立大學，全數通過「國際化品質」等12項高教指標的視導項目，視導結果將作為修訂教育政策、調整辦理規模及獎補助經費的參考，但明年起為落實大學自治，減少大學行政負擔，將改以書面審查為原則。

教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會辦理之大專校院視導，於105年4月到5月間赴11所國立大學實地訪視，視導結果全數通過。受評的11所國立大學包括台大、中山大學、中興大學、高雄海洋科大、台北藝術大學、聯合大學、虎尾科大、中正大學、台科大、中央大學及陽明大學。

教育部綜規司長黃雯玲表示，大專校院視導的目的，在於了解並輔導改善各大專校院落實政策情形及行政辦學品質，視導結果將作為修訂教育政策、調整辦理規模及獎補助經費的參考，且與校務評鑑、系所評鑑等通案性評鑑區隔，以不重複訪視評鑑、不額外增加學校負擔為原則。

12項視導項目是教育部基於法規或行政監督需求，除書面報告外，仍需到校實地訪視的項目，包括：大學甄選入學招生、技專校院四技二專甄選入學招生、私立大學校院校務發展計畫經費、私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用績效、大學校院辦理樂齡大學執行成效、大專校院校園環境管理現況調查與執行成效、校園保護智慧財產權與資訊安全（含個資保護）、大專校院數位學習課程實施成效、大專校院輔導身心障礙學生工作辦理情形、私立大專校院學生事務與輔導工作經費執行成效、大學校院推動性別平等教育工作辦理情形及大專校院國際化品質等。

黃雯玲表示，為進一步落實大學自主治理，減少大學行政負擔，「教育部大專校院統合視導規劃方案」將自106年起停止適用，各視導項目改以書面審查為原則，並持續精簡各項指標，如有異常或特殊情形，則立即追蹤，以兼顧行政減量及辦學品質。