「台灣代駕」被盯上 司機若無職業駕照將吃罰單

2016-12-29 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕瞄準酒後代駕市場的本土APP「台灣代駕」以類似UBER的媒合方式營運，遭交通部盯上，強調司機若無職業駕照恐挨罰。台灣代駕晚間宣布，將補助旗下司機考取職業駕照，3月底以後沒有職業駕照的司機將停止派單。

交通部今天表示，「台灣代駕」的代駕行為有收取費用，司機依法必須持有職業駕照，違者最高可處3600元；台灣代駕則坦言，目前僅3、4成駕駛有職業駕照。

台灣代駕晚間宣布，今後招募的司機都必須有職業駕照，同時將補助沒有職業駕照的現職司機每人1千元考取職業駕照，3月底後沒有職業駕照就不派單。