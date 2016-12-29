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台鐵年終一事 引發台鐵兩工會內鬥

2016-12-29  20:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路工會今日發布一封公開信給台灣鐵路產業工會，信中指出企業工會理、監事、代表皆經公開透明選舉依法產生，對於台鐵產工說如果選進企業工會代表，就可以突破年終最高2.5個月，因台鐵工會除收取員工會費外，台鐵局還另撥款資助，擔任台鐵工會理事或幹部另有年終可領一事，認為台鐵工會選任幹部皆熱心於會務且無實質報酬，台鐵產工不僅不予鼓勵，反以不實言論刻意抹黑造謠生事。

台鐵工會表示，11月改組以來，台鐵產工一直以誇大不實言論，羞辱、抹黑、分裂、離間，刻意打擊台鐵工會努力成果，令人不恥、不屑。希望台鐵產工不要空口白話，為反對而反對，破壞台鐵工會全體會員努力成果。

再次重申，夜點費及乘務旅費調漲，是今年5月初火聯會及機班工時代表聯合向台鐵局爭取，不料台鐵產工9月初成立後，以搧動性言論誤導會員，導致乘務旅費調漲案被交通部以工會內部意見不一退回；夜點費是8月底在前局長周永暉與現任局長鹿潔身拍板定案，全局適用送交通部核定，台鐵產工竟視為自己努力的結果，誤導會員認知。

最後，台鐵工會說目前已協調台鐵局於12月22日將乘務旅費調漲案再呈報交通部，若其間若再有任何干擾破壞，甚至波及營運獎金併薪資案、危險津貼案，將發動全體會員公審。希望台鐵產工能多瞭解台灣工運史，團結才能真正保障會員權益。

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  • 台灣鐵路工會公開信。（台鐵工會提供）

    台灣鐵路工會公開信。（台鐵工會提供）

  • 台灣鐵路工會公開信。（台鐵工會提供）

    台灣鐵路工會公開信。（台鐵工會提供）

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