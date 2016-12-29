台鐵年終一事 引發台鐵兩工會內鬥
2016-12-29 20:44
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路工會今日發布一封公開信給台灣鐵路產業工會，信中指出企業工會理、監事、代表皆經公開透明選舉依法產生，對於台鐵產工說如果選進企業工會代表，就可以突破年終最高2.5個月，因台鐵工會除收取員工會費外，台鐵局還另撥款資助，擔任台鐵工會理事或幹部另有年終可領一事，認為台鐵工會選任幹部皆熱心於會務且無實質報酬，台鐵產工不僅不予鼓勵，反以不實言論刻意抹黑造謠生事。
台鐵工會表示，11月改組以來，台鐵產工一直以誇大不實言論，羞辱、抹黑、分裂、離間，刻意打擊台鐵工會努力成果，令人不恥、不屑。希望台鐵產工不要空口白話，為反對而反對，破壞台鐵工會全體會員努力成果。
再次重申，夜點費及乘務旅費調漲，是今年5月初火聯會及機班工時代表聯合向台鐵局爭取，不料台鐵產工9月初成立後，以搧動性言論誤導會員，導致乘務旅費調漲案被交通部以工會內部意見不一退回；夜點費是8月底在前局長周永暉與現任局長鹿潔身拍板定案，全局適用送交通部核定，台鐵產工竟視為自己努力的結果，誤導會員認知。
最後，台鐵工會說目前已協調台鐵局於12月22日將乘務旅費調漲案再呈報交通部，若其間若再有任何干擾破壞，甚至波及營運獎金併薪資案、危險津貼案，將發動全體會員公審。希望台鐵產工能多瞭解台灣工運史，團結才能真正保障會員權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 北市汰換鉛水管超快 鄉民：到時拿什麼當支票拚連任
- 「國立台中一中」將成歷史名詞 改制市立將有「新印象」
- 健保雙審 元旦起僅針對特定條件案件進行
- 今年10大討論度最高逝世名人 星座專家薇薇安第3！
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 聯發科入主北京圖吧 投審會放行
- 武荖坑風景區 擬推「外展教育」
- 有錢買二手賓士 欠債就搶銀行
- 安溪國小生命教育 千雙鞋送非洲
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 穆熙妍誤闖姚明家？飯店這設計讓她傻眼
- 性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...
- 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死
- 浩子暫退演藝圈！ 阿翔認拆夥：尊重他想法
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長
- 統一獅球衣 告別27年經典綠
- 「開心」鐵人盧振源 10年登9座百岳
- 明年投資 過半理專看好債市
- 有線電視月費 明年起調降20元
- 敘利亞達成停火協議 30日起生效
- 勸退離人員勿赴中 國安局：現在氛圍不宜去
- 蔡依林情變後談愛情觀 「幸福就是…」
- 跨年看這！伍佰A-Lin台北嗨唱 5566玖壹壹台中對軋
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 歐巴馬自稱能當選第3任 川普斥為煽動
- 有線電視收費 上限維持500元
- 自由廣場》寒假作業，就取消吧！
- 連惠心控週刊恐嚇 挨告誹謗獲不起訴
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 世界第一高大橋通車 垂直高度相當200層樓
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 國發會：台灣人才外流中國 恐高達百萬人
- （影音）黃妃鍍金當金髮妞 Q兒傻眼喊媽咪
- 曾被束帶捆住 幸福盟告警察、黃國昌助理妨害自由
- 南市議會無預警裁員？ 藍營爆料：政治清算前朝
- 選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一
- 嘉邑城隍廟門神彩繪 重現大師風采
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台鐵年終一事 引發台鐵兩工會內鬥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分