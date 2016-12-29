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校門題字寫注音 網友讚：這才是孩子們的學校！

有網友分享，正門口也換上了新的設計。（‎圖截自「字嗨」臉書頁，網友Allison Lin上傳）

2016-12-29  17:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市松山區的民族小學，近日將校園正門及側門原本端正的題字，改為小學生以蠟筆創作的設計。歪七扭八的字體配上注音符號，寫下「這裡是民族國小」，讓網友們看了直呼可愛，並稱讚校方這樣的做法十分有創意，讓這間學校從門面看起來就很溫馨，有網友認為「這才是孩子們的學校，希望校風也如此」、「國小就是應該長這樣」！

這張照片，讓許多民族國小的校友們紛紛懷念起國小時光，許多人分享了這張照片並且驕傲的說「這裡是我的母校！」、「我的國小側門。其實很可愛啊，畢竟是想發展美術的國小，從門面開始讓學生揮灑！」

許多網友認為，這樣的字體不僅可愛，也很符合國小應有的氣息，網友們回應：「是啊！校門的字是給學生看的，不是家長。」、「極佳！希望下一代徹底擺脫我遭受之美學教育的摧殘。」甚至有網友想一睹這可愛招牌的真面目，想前往該校朝聖。

台北市松山區的民族國小，將校園側門的題字改為小朋友的作品，讓許多網友大讚可愛。（‎圖截自「字嗨」臉書頁，網友劉文祥上傳）

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相關關鍵字： 台北市 國小 字體 小學生 松山區 美學
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