64個碩博班註冊率掛蛋 台大、政大都上榜

技職司專委張䕒育受訪說明。（記者蕭玗欣攝）

2016-12-29 11:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕教育部今首度公布全國大專校院日夜間部各系所、學制新生註冊率，105學年共有64個碩博班註冊率掛零，公立46個、私立18個，就連台灣大學、政治大學都有系所註冊率掛零，成功大學博士班註冊率更只有58.49%，不到6成。

少子化衝擊大專校院，105學年新生人數只剩25萬，111學年更將降到19萬。教育部日前表示將大減106學年招生名額9840名，高達7成大專校院都面臨減招危機。

教育部今天公布105學年大專校院系所特色資訊及新生註冊率，公立碩士班註冊率都有9成以上，博班也有快8成，但成大博班註冊率卻只有58.49%，跌破6成。台大有7個碩博班註冊率掛零；中正有6個、成大有4個、交大、政大、中央都各有3個。

今年有15所公立大學碩博班註冊率掛零：台大、清大、交大、政大、成大、中興、中央、中正、陽明、東華、海大、暨大、聯合大學、屏科大、高雄科技大學。