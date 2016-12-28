募鞋送非洲 安溪國小生穿寶特瓶鞋體驗貧童苦

2016-12-28 18:41

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽安溪國小發起捐舊鞋活動，預計募集一千雙鞋，協助非洲貧困家庭，也透過穿寶特瓶鞋的體驗，讓學童在歲末年終之際，學習感恩惜福。

非洲貧童因沒錢買鞋，只能將寶特瓶壓扁綁在腳上穿，避免赤腳走路而罹患沙蚤病，為了加強生命經驗，安溪國小學童們也穿上寶特瓶鞋走操場，有的學生走到一半，塑膠繩就斷掉了，需靠其他同學協助，才能走完全程，學生們異口同聲說，這種鞋子不僅難走、穿了會痛，而且還容易壞，「沒想到非洲的小朋友要穿這種鞋子，我們過得太好了！」

除了寶特瓶鞋體驗與影片欣賞，校方也發起募集舊鞋的活動，除了全校師生一同參與外，社區民眾更是發揮愛心響應，當志工整理募集品，學生鄭翔尹和母親一起拿了新穎的衣物與清洗乾淨的鞋子，母子倆指出，希望非洲的孩子有鞋也有衣服，跟他們一起開心過新年。

學生吳承恩說，非洲每年有許多居民因沙蚤寄生而喪命，只要穿鞋就能防治沙蚤，所以他帶了很多雙鞋來，希望能救一人、是一人，以後也不敢隨便亂花錢買新鞋，要懂得知足。