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什麼？雄中壘球場遭校方貼上「嚴禁打棒壘球」

高雄中學的壘球場竟被校方貼上：「本場地絕對嚴禁揮棒打擊棒球、壘球」，令球員傻眼。（圖擷自臉書「高雄中學棒球隊」）

2016-12-28  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕棒球是台灣的國球，拜黑豹旗全國高中棒球大賽所賜，全國高中棒球風氣興盛，但高雄中學卻出現一個離譜的景象，高雄中學的壘球場竟被校方貼上：「本場地絕對嚴禁揮棒打擊棒球、壘球」。

這裡是高雄中學的壘球場，平常是壘球社社課、棒球隊練球的地方，但「高雄中學棒球隊」臉書粉絲團昨天PO上一張照片，校方在壘球場上擺放一塊布條寫道：「本場地絕對嚴禁揮棒打擊棒球、壘球」，不但不能打擊棒壘球，連在球場內傳接球都被禁止；高雄中學棒球隊從2014年開始連續3年都有參加黑豹旗，在南區高中棒球聯會也表現優異，在今年寒假的第30屆還勇奪冠軍，學校在球場推出這項禁令，讓雄中棒球隊的球員們都相當傻眼。

照片PO出後，許多網友紛紛痛批校方行為，「棒壘球場不能打棒壘球能幹嗎」、「雄中的棒球場應該是要拿來練游泳的吧」、「看到壘球場有這布條我也是醉了」。

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