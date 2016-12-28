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號稱「日本第一天丼」台中開幕 饕客慕名排長龍

2016-12-28  15:08

〔記者張菁雅／台中報導〕排隊名店、被譽為「日本第一天丼」的「金子半之助」，在新光三越台中店開設台灣旗艦店，今天開幕，祭出前100碗半價優惠，民眾大排長龍，100個號碼牌在2分鐘發完，搶不到前100碗的人照樣排隊，只希望能比其他人搶先品嘗。

「金子半之助」自去年11月進軍台灣，在北部開設微風店、三井OUTLET店，至今排隊人氣不減，台灣第3家店選在新光三越台中店，共有71個座位，也是台灣旗艦店，為慶祝開幕，今天起一連3天，每天前100碗天丼半價。

在新光三越開店前，各出入口已有許多民眾等候，大門一開，大家一致往10樓的「金子半之助」奔去。業者在門口拉起排隊動線，人潮從店門口一路排到樓梯間，甚至到9樓，估計約有500人排隊，而前100碗的號碼牌在2分鐘內就發完，儘管後面的客人必須付原價，大家還是照樣排隊。

排到第1組客人的吳先生帶著太太和家人，上午10時就來，他說，以前沒吃過，從網路知道這家店，可以成為第1組客人，以半價吃到招牌天丼，覺得很開心。

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  • 金子半之助開店前，門口大排長龍。（記者張菁雅攝）

    金子半之助開店前，門口大排長龍。（記者張菁雅攝）

  • 排隊多時終於等到上菜，民眾先拍照再吃。（記者張菁雅攝）

    排隊多時終於等到上菜，民眾先拍照再吃。（記者張菁雅攝）

  • 金子半之助店內客滿，外面仍大排長龍。（記者張菁雅攝）

    金子半之助店內客滿，外面仍大排長龍。（記者張菁雅攝）

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