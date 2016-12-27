高雄民生用水夠用到明年2月 民眾需節約
2016-12-27 21:03
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市民生用水預估可用到明年2月底，由於春節前用量激增且降雨預估不多，水利署提醒民眾節約用水。
南水局、農委會、水利署、南部縣市政府、農田水利會、台水公司及科學園區等單位，本週開會研商明年春耕用水，會中提及高屏溪流量約在每秒25.5立方公尺，應可供灌農業春耕用水，但民生用水主要仰賴溪水川流量，仍屬高缺水風險區域，各單位因應河川流量劇減時支援，需趕辦改善及復建工程。
南區水資源局副局長簡振源表示，水情條件評估各標的用水可穩定供應至明年2月底，但是高雄主要水源是倚靠河川取水，依照中央氣象局預報，明年春季雨量為正常至偏少，供水系統相對較為脆弱，提醒民眾節約。
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