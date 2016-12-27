全國首創 北市友善狗狗公車明元旦起試辦2個月
2016-12-27 12:29
「友善狗狗公車」，試辦期間為106年1月1日至2月28日。（記者陳紜甄攝）
〔記者陳紜甄／台北報導〕為提供更多動物友善空間，公共運輸處及動物保護處合作挑選行經「華山狗活動區」及「迎風狗運動公園」的604及0東二條路線公車試辦「友善狗狗公車」，試辦期間為106年1月1日至2月28日，提供民眾一般家犬免裝籠，即可與飼主出遊搭乘公車，實為全國首創。兩條路線公車逢例假日各開出3班次，共計2個月。
公運處強調，飼主務必遵守6項動物友善公約，「狗狗健康管理好、寵登疫苗不可少、定期驅蟲及除蚤、一人一犬好關照、上車牽繩戴口罩、衛生清潔有禮貌」，希望在狗狗上車前請避免餵食並帶牠如廁，以免狗狗在車上出現便溺或暈車嘔吐情形，飼主與寵物應一起維護車內環境衛生，做個負責任的好乘客。
另外提醒飼主，公車行駛間車身顛簸、引擎噪音、週遭眾多乘客或陌生犬隻等環境，可能造成狗狗緊迫，務必確認寵物健康狀況，個性溫和穩定、不易緊張、不害怕陌生人或犬的狗狗們，比較適合搭乘「友善狗狗公車」。
0東例假日發車班次為上午8點、10點半與下午4點20分；604例假日發車班次為上午10點、下午1點與4點。
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