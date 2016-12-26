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「2017樂壇新星」 你提計畫、新北文化局給舞台

2016-12-26  22:57

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府文化局今天公告「2017樂壇新星」徵選辦法，特別邀請21歲小提琴家曾宇謙擔任活動代言人，歡迎各方好手踴躍報名。「2017樂壇新星」入選者將可獲得在新北市藝文中心舉辦個人音樂會的機會。

「夢想有多大，舞台就有多大」，曾宇謙去年甫在人稱「古典音樂界奧運」的柴可夫斯基國際音樂比賽上拿下獎項，他以活動代言人身分說出勉勵。曾宇謙說，找到舞台相當重要，「樂壇新星」就是一個絕佳的管道，抓住來臨的機會、勇於正面接受挑戰，為自己創造上台的契機，這個過程是完成夢想的途徑。曾宇謙鼓勵青年音樂家抓住各式可能的展演機會，多加嘗試。

文化局副局長于玟說，市府單位提供具體方案支持青年音樂家，文化局將提供演藝廳檔期、經費補助、票務、行政執行和宣傳等資源，讓青年音樂家籌辦自己的音樂會，期盼「樂壇新星」成為永續的舞台，持續讓才華洋溢者發光發熱。

文化局今年首次策畫「樂壇新星」徵選，推出後獲得熱烈迴響，共計有89組參加，最後選出10組入選者，過程競爭相當激烈；明年將續辦第二屆，即日起開放報名到明年（2017年）3月31日止，30歲以下可參加，共分古典音樂、傳統音樂和綜合跨界三個組別。

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  • 文化局公告「2017樂壇新星」徵選活動辦法，歡迎各方好手參加。（文化局提供）

    文化局公告「2017樂壇新星」徵選活動辦法，歡迎各方好手參加。（文化局提供）

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