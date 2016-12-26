| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

屏東車城溫泉季「塞車城」有解 外環道動工

2016-12-26  21:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的縣道199線是車城、牡丹鄉主要聯外道路，原本交通就已相當繁忙，若逢假日更會因觀光客而成交通瓶頸，今天屏東縣長潘孟安回鄉帶來好消息，爭取1億5千餘萬元經費將開闢四重溪外環道並改建車城統埔、保力村的山腳橋，預計明年底可通車，大幅舒解四重溪段交通壅塞現象。

該路段已成地方長久交通阻塞及停車不便問題，縣長潘孟安回到自己車城家鄉主持動土，包括縣議員陳文弘、車城鄉長張春桂、代表會正、副主席林勝揚、尤利智等都出席動土典禮。

「不需進行環評的路段就會優先闢建」！縣長潘孟安強調，四重溪外環道闢建工程在他擔任立委時就爭取規劃，去年獲交通部核可，未來恆春半島東半線交通網，除199線外環道，車城往恆春縣道200線，皆非國家公園內，將優先闢建，達到區域交通暢通目標，並特別感謝鄉親提供用地讓工程順利推動，也期工期能儘量縮短，減少用路不便。

四重溪外環道工程由縣道199線光復橋南側路口起，往南沿防汛道路至堤防南端再接回199線，全長1.5公里，寬12公尺，總經費8340萬；跨越四重溪的屏151線山腳橋，全長96公尺，自民國79年7月竣工至今使用20餘年，橋體鏽蝕斑駁、橋墩傾斜，且橋樑底高未符合四重溪治理計畫的通洪斷面要求，為免危及用路人行車安全，決議予以拆除重建，新橋體將以兩邊橋台新建、新設預力工型梁橋及中間落一墩方式進行施作，橋寬8公尺，總經費6934萬。

縣府工務處指出，2項工程預定明年12月底完工，屆時新闢外環道及橋樑改建開通後，不僅可為該區村民及觀光客提供順暢的行車動線，健全交通路網服務，促進地方整體發展繁榮。

廣告
  • 屏東縣長潘孟安回家鄉主持動土典禮。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長潘孟安回家鄉主持動土典禮。（屏東縣政府提供）

  • 屏東縣長潘孟安回家鄉主持動土典禮。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長潘孟安回家鄉主持動土典禮。（屏東縣政府提供）

  • 車城外環道動工，縣道199線交通問題有解。（屏東縣政府提供）

    車城外環道動工，縣道199線交通問題有解。（屏東縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 動工 外環道 屏東 車城 馬路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：屏東車城溫泉季「塞車城」有解 外環道動工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.