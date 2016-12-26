屏東車城溫泉季「塞車城」有解 外環道動工

2016-12-26 21:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的縣道199線是車城、牡丹鄉主要聯外道路，原本交通就已相當繁忙，若逢假日更會因觀光客而成交通瓶頸，今天屏東縣長潘孟安回鄉帶來好消息，爭取1億5千餘萬元經費將開闢四重溪外環道並改建車城統埔、保力村的山腳橋，預計明年底可通車，大幅舒解四重溪段交通壅塞現象。

該路段已成地方長久交通阻塞及停車不便問題，縣長潘孟安回到自己車城家鄉主持動土，包括縣議員陳文弘、車城鄉長張春桂、代表會正、副主席林勝揚、尤利智等都出席動土典禮。

「不需進行環評的路段就會優先闢建」！縣長潘孟安強調，四重溪外環道闢建工程在他擔任立委時就爭取規劃，去年獲交通部核可，未來恆春半島東半線交通網，除199線外環道，車城往恆春縣道200線，皆非國家公園內，將優先闢建，達到區域交通暢通目標，並特別感謝鄉親提供用地讓工程順利推動，也期工期能儘量縮短，減少用路不便。

四重溪外環道工程由縣道199線光復橋南側路口起，往南沿防汛道路至堤防南端再接回199線，全長1.5公里，寬12公尺，總經費8340萬；跨越四重溪的屏151線山腳橋，全長96公尺，自民國79年7月竣工至今使用20餘年，橋體鏽蝕斑駁、橋墩傾斜，且橋樑底高未符合四重溪治理計畫的通洪斷面要求，為免危及用路人行車安全，決議予以拆除重建，新橋體將以兩邊橋台新建、新設預力工型梁橋及中間落一墩方式進行施作，橋寬8公尺，總經費6934萬。

縣府工務處指出，2項工程預定明年12月底完工，屆時新闢外環道及橋樑改建開通後，不僅可為該區村民及觀光客提供順暢的行車動線，健全交通路網服務，促進地方整體發展繁榮。