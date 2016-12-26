成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？
2016-12-26 12:25
〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生日前在校慶中變裝扮演納粹引發軒然大波，校長代表全體師生出面道歉以外，也引咎辭職。校慶的表演項目竟演變成社會事件，恐是全校師生始料未及的。對此，成功大學電機系教授李忠憲於臉書po文表示：「當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」
李忠憲以「為什麼不能扮成納粹？」為題撰文指出，「納粹的軍服是德國品牌服飾 HugoBoss的老闆HugoFerdinandBoss設計的，優雅氣質和剪裁合宜，可以算是世界上最漂亮的軍服」，並說明，納粹精神是由於集中營屠殺猶太人的事件，如今才會演變成邪惡的象徵，然而，「十大殺人魔有得到善終的，就是毛和蔣，這是一種巧合，還是因為文化？大規模奴化和屠殺人民，最後都有紀念堂，甚至各地的精華地段，都用他的名字命名，到處都是銅像」。最後，他質疑：「我們自己本身怎麼看待『大屠殺』和『轉型正義』這些事情？當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」
網友在此po文底下回應，「以後是不是可以扮山本五十六殺中國人，娛樂一下！？」、「台灣人對於歷史罪人的容錯包容性向來很高。」有人認為「在政治上，我們一直沒有處理轉型正義和歷史定位的問題，在教育上就不可能引導學生確立符合普世價值的思想內涵」，眾多的意見及討論，讓學生扮演納粹的事件，後續話題持續延燒中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 社論》兩強相鬥下的台灣
- 國手選拔賽》「桌球神童」抗壓突圍 連2年出線
- 〈戀愛絮語〉星座之：處女女是阿信
- 〈異同OPEN講〉同運收穫 2016大躍進
- 北區健行、明新里 聯合活動中心動土
- 自以為是葉問 港仔爆打女碩士
- 曾樂觀拒做化療 名導陳俊良平安夜食道癌逝
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 台日高中棒球菁英賽／竹田祐狂飆9K 助大阪逆轉勝
- 國家講座頒獎 陳建仁：發光發熱 讓全世界看見台灣
- 向世界展現中國力量 中官媒：應突破第二島鏈
- 〈旅遊的滋味〉大地的盡頭──知床
- 茫到站不穩? 重機騎士自撞亡
- 英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜
- 挺同性婚姻 同婚團體呼籲用愛守護立院
- 運將發狂引爆瓦斯釀1死6傷 今依殺人罪起訴
- 費爸休兵半年 澳網「復出」
- 國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻
- 為維護用餐品質？昆凌寵物餐廳不准毛小孩落地挨轟
- 嘉義濟生病院 局部重建做為文化館
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 《異形》重返銀幕 太空版《屍速列車》嚇嚇叫
- 稻草耶誕樹 台西村顯榮宮亮點
- 休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊
- 〈職場開麥拉〉到底是工作重要？還是權益重要？
- 自由共和國》津上俊哉／中國能否處理好「殭屍企業」
- 成交量縮持續震盪 台股守9000點大關
- 台生扮納粹風波 郁慕明有「與眾不同」看法
- 癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
- 媽寶毒蟲飛車逃 警開9槍制伏
- 婚平法草案初審過了！楊丞琳蔡依林開心齊祝賀
- 陸元琪血崩小胖還狂看手機 癌手術沒人陪好辛酸
- 新北議員回娘家 95歲陳松林傳承經驗
- 穀保OB賽》同場4女判官 史上首見
- 林志玲挺五月天放送長腿 阿信抱不到結屎面
- 暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃
- 黃健庭種希望之樹 推台東設計中心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分