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成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？

2016-12-26  12:25

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生日前在校慶中變裝扮演納粹引發軒然大波，校長代表全體師生出面道歉以外，也引咎辭職。校慶的表演項目竟演變成社會事件，恐是全校師生始料未及的。對此，成功大學電機系教授李忠憲於臉書po文表示：「當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」

李忠憲以「為什麼不能扮成納粹？」為題撰文指出，「納粹的軍服是德國品牌服飾 HugoBoss的老闆HugoFerdinandBoss設計的，優雅氣質和剪裁合宜，可以算是世界上最漂亮的軍服」，並說明，納粹精神是由於集中營屠殺猶太人的事件，如今才會演變成邪惡的象徵，然而，「十大殺人魔有得到善終的，就是毛和蔣，這是一種巧合，還是因為文化？大規模奴化和屠殺人民，最後都有紀念堂，甚至各地的精華地段，都用他的名字命名，到處都是銅像」。最後，他質疑：「我們自己本身怎麼看待『大屠殺』和『轉型正義』這些事情？當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」

網友在此po文底下回應，「以後是不是可以扮山本五十六殺中國人，娛樂一下！？」、「台灣人對於歷史罪人的容錯包容性向來很高。」有人認為「在政治上，我們一直沒有處理轉型正義和歷史定位的問題，在教育上就不可能引導學生確立符合普世價值的思想內涵」，眾多的意見及討論，讓學生扮演納粹的事件，後續話題持續延燒中。

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  • 中正紀念堂前牌樓上的「大中至正」四字，於2007年12月7日時拆除。（資料照，記者吳岳修攝）

    中正紀念堂前牌樓上的「大中至正」四字，於2007年12月7日時拆除。（資料照，記者吳岳修攝）

  • 成大教授李忠憲評論這次高中生扮納粹事件，質疑台灣的史觀批評納粹的屠殺行為，卻興建中正紀念堂。（圖截自成大教授李忠憲臉書頁）

    成大教授李忠憲評論這次高中生扮納粹事件，質疑台灣的史觀批評納粹的屠殺行為，卻興建中正紀念堂。（圖截自成大教授李忠憲臉書頁）

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