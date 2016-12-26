成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？

2016-12-26 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生日前在校慶中變裝扮演納粹引發軒然大波，校長代表全體師生出面道歉以外，也引咎辭職。校慶的表演項目竟演變成社會事件，恐是全校師生始料未及的。對此，成功大學電機系教授李忠憲於臉書po文表示：「當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」

李忠憲以「為什麼不能扮成納粹？」為題撰文指出，「納粹的軍服是德國品牌服飾 HugoBoss的老闆HugoFerdinandBoss設計的，優雅氣質和剪裁合宜，可以算是世界上最漂亮的軍服」，並說明，納粹精神是由於集中營屠殺猶太人的事件，如今才會演變成邪惡的象徵，然而，「十大殺人魔有得到善終的，就是毛和蔣，這是一種巧合，還是因為文化？大規模奴化和屠殺人民，最後都有紀念堂，甚至各地的精華地段，都用他的名字命名，到處都是銅像」。最後，他質疑：「我們自己本身怎麼看待『大屠殺』和『轉型正義』這些事情？當然要指責這個學校和這群無知的學生，但是我們真的有比較好嗎？真的是『大中至正』嗎？自己摸摸良心吧！」

網友在此po文底下回應，「以後是不是可以扮山本五十六殺中國人，娛樂一下！？」、「台灣人對於歷史罪人的容錯包容性向來很高。」有人認為「在政治上，我們一直沒有處理轉型正義和歷史定位的問題，在教育上就不可能引導學生確立符合普世價值的思想內涵」，眾多的意見及討論，讓學生扮演納粹的事件，後續話題持續延燒中。