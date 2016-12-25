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李遠哲談同性婚姻 社會應該容忍少數

2016-12-25  21:41

〔即時新聞／綜合報導〕立法院明（26）日將審查婚姻平權草案，前中央研究院院長李遠哲今日出席活動時也談到同性婚姻議題，他表示，社會應該容忍少數，不要因同志不能生小孩等，就極力反對同性婚姻。

綜合媒體報導，李遠哲今日出席第22屆「遠哲科學競賽」頒獎典禮，致詞時提到同婚議題，還詢問台下學生是否支持同志組成家庭。

李遠哲說，外界反對同婚的一個理由是同志組成家庭會「斷子絕孫」，而從大自然規律來看，總是男喜歡女、女喜歡男，男生和男生在一起、女生和女生在一起畢竟是少數，社會應該容忍，不能以少數偏概至所有的東西。

李遠哲指出，大的潮流不會因少數因素而改變，不能以男生和男生在一起不能生小孩當理由，極力反對同性婚姻，社會要學會容忍。

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  • 李遠哲表示，社會應該容忍少數，不要因同志不能生小孩等就極力反對同性婚姻。（資料照，記者廖振輝攝）

    李遠哲表示，社會應該容忍少數，不要因同志不能生小孩等就極力反對同性婚姻。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 今年10月底同志大遊行，場面壯觀。（資料照，記者方賓照攝）

    今年10月底同志大遊行，場面壯觀。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 同志 同性婚姻 婚姻平權 李遠哲
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