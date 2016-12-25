支持同婚修法 綠黨工配掛「彩虹絲帶」照瘋傳

民進黨青年部主任黃守達在臉書秀出彩紅絲帶。（取自臉書）

2016-12-25 15:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院司法法制委員會將於明（26）日審查「民法修正草案」等婚姻平權相關法案，而民進黨內一群青年幕僚，特地自掏腰包製作了一款印有「婚姻平權 我支持修改民法」字樣的彩虹識別證掛帶，掛帶卡套則印有「戴上彩虹絲帶，直到走完最後一哩路」，堅定表達對民法修正草案的支持。

青年幕僚們在審查法案前一天集體上傳照片，表態意味濃厚。

民進黨內對於婚姻平權到底要修民法還是修專法仍有爭議，多名年輕黨工、幕僚則是從25日下午起，陸續在臉書上貼出穿戴「彩虹絲帶」的照片，中央黨部民主學院主任吳沛憶、青年部主任黃守達和多位任職於行政及立法部門的幕僚、助理，都公開貼文並且附上民進黨表達支持。青年部副主任何孟樺則是直接在民進黨介紹網站上使用自己拿著「平權是政見 蔡英文加油」手板。

這款稱為「彩虹絲帶」的識別證掛帶，由民進黨幕僚、立院助理及黨工自掏腰包製作，數量達數百份。成品一推出，便在民進黨幕僚之間受到歡迎，已有任職於總統府、行政院、中央黨部、立法院及地方政府的助理踴躍索取。明天法案審理，更將大量發送給支持婚姻平權理念的立院助理與黨工。

活動發起人共同表示，希望全台灣各地支持婚姻平權的民眾，也可以戴上自己的「彩虹絲帶」，在日常生活中表達理念，讓社會中每個角落都有支持婚姻平權的朋友現身，並創造更多對話與溝通的機會。希望由民進黨助理拋磚引玉，引領一股長期穿戴「彩虹絲帶」的全民運動。

民進黨立院助理、幕僚發起的「政治工作者挺同婚」臉書活動，也出現許多貼文分享穿戴彩虹絲帶的照片，表達對民法修正案的支持。

民進黨民主學院主任吳沛憶在臉書秀出彩紅絲帶，表態支持修改民法。（取自臉書）

多名民進黨立委助理都公開在臉書秀出彩紅絲帶。（取自臉書）