北港媽祖盃馬拉松 6點鳴槍萬人參賽

北港媽祖盃馬拉松今天早上6點鳴槍起跑，共有上萬名跑者參賽。（記者黃淑莉攝）

2016-12-25 08:26

［記者黃淑莉／雲林報導］2016年北港媽祖盃馬拉松今天早上6點鳴槍起跑，共有來自全國及國外1萬多名跑者參加。

清晨不到5點天色昏暗，北港國中即湧入許多跑者報到，6點準時由朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長張勝智、雲林縣府教育處長梁恩嘉及多位朝天宮董事一起鳴槍，首先出發是全馬1500名選手，6點10分是半馬跑者共有3200人、11公里有2000人、5公里有近4000人。

今天適逢耶誕節，有不少跑者戴著耶誕帽，還有人打扮成耶誕老公公，也有人裝扮成玉皇大帝、報馬仔、濟公，電音三太子也不缺席。

往年北港媽祖盃馬拉松都在5月舉辦，今年請示朝天宮媽祖直到10月才選定12月25日，距離比賽不到2個月，加上與其他地方比賽撞期，卻仍吸引上萬人參加，張勝智、蔡咏鍀歡迎跑者們來到北港，也邀請大家明年台灣燈會期間到雲林拜媽祖、賞花燈。

北港分局表示，因應路跑活動，包括台19線（華南路、華勝路）、145線、145甲線等路段交通管制至今天下午1點，請用路人避開或提早改道。

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