放連假囉！ 國道車潮湧現 多處出現回堵

在國1部分，南下汐止、內湖、建國北路段時速均不到20公里。（圖擷自高公局「即時路況資訊」）

2016-12-24 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天是行憲紀念日3天連假首日，國道在今上午就已陸續湧現車潮，截至今下午5點半，國1、國3、國5均有部分路段出現車多回堵的情況，提醒民眾行車留意保持車距，上路前也可先了解國道最新車況。

國3三鶯、國5雪隧車流回堵中

今晚就是平安夜，上午因天氣還算不錯，不少人都開車出遊，但國道5號南下往宜蘭方向、國道1號南下楊梅、湖口以及國道3號土城到大溪等路段都在上午就出現車流壅塞情況。到了下午時分，國1、國3、國5南下路段持續有部分路段出現車流回堵的情況，另在國1北上內湖路段、國5北上雪隧全線也都湧現車潮。

截至傍晚6點，在國1部分，南下汐止、內湖、圓山到台北時速均不到20公里；泰安服務區、后里、豐原、台南永康、仁德等處時速也都不到40公里。北上五股交流道前、中壢-平鎮系統、湖口服務區等處時速都在40公里以下。

國3部分，北上大溪到三鶯路段，南下南港、安坑時速也都不到40公里。國5部分，則是北上雪隧入口全線車多，回堵到宜蘭交流道。

國1南下泰安服務區、后里、豐原、台南永康、仁德等處時速也都不到40公里。（圖擷自高公局「即時路況資訊」）

在國1部分，南下汐止、內湖、建國北路段時速均不到20公里。（圖擷自高公局「即時路況資訊」）

國3部分，北上大溪到三鶯路段，南下南港、安坑時速也都不到40公里。（圖擷自高公局「即時路況資訊」）