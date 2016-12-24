連5漲止步！台塑化宣布下週汽柴油價格不調整

2016-12-24 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕國內油價連續5週調漲中止！台塑石化今（24日）下午宣布，下週國內汽柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化今天下午宣布，考量近期國際油價走勢與國內市場競爭力等因素後，下週一（26日）凌晨1時起，各式汽、柴油價格均不調整，汽柴油價格維持92無鉛汽油每公升24.8元、95+無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。