台灣動畫盃鹽水登場 台日10部動畫短片PK
2016-12-23 17:39
〔記者楊金城／台南報導〕第3屆台灣動畫盃下午在鹽水永成戲院登場，台、日10部動畫短片捉對PK放映，觀眾用掌聲來為動畫分勝負。
台灣未來影像發展協會、未來電影日、有樂創意設計合辦第3屆台灣動畫盃，前兩屆都由台灣隊獲勝。
動畫盃最初源於日本，由日本動畫競賽影展組織主辦，競賽培育了許多國際知名的動畫新秀導演如新海誠（Shinkai Makoto）。台灣動畫盃則是2014年由未來電影日團隊引進，為日本唯一認證，近年在台灣成功創下空前口碑。
台灣未來影像發展協會會長林偉倫表示：「作為一個動畫比賽，希望帶來的是創意能量的交換，營造出一個創作者與觀眾，創作者彼此之間，國際與國際之間更多的交流與激盪的平台。」
第3屆動畫盃由日本、台灣各自選出今年度5部傑出的動畫短片進行一對一的PK放映，現場放映後，以觀眾的「掌聲」大小將轉換為分數，並加總現場評審的票數決出勝負。
今年來台的日本代表隊有《殭屍入門》多田文彥、《強盜株式會社》高尾圭、《東京大宇宙》宮內貴広、《伏尼契》Waboku、《沒問題。》石井章詠等5片。
面對傳統超級動畫大國的日本，台灣隊也不遜色，由金馬獎最佳動畫短片，徐國峰導演的《缺乏名字的場所》、ISCA大阪國際學生影展金獎，邱國維導演的《THEY》、KT科藝金獎，潘瑩導演的《虎爺》，以及橫掃2016年台灣各大影展，張世楷導演的《試煉》和黃耀邦導演的《切西瓜》出戰。
比賽吸引許多喜愛動畫的戲迷來到現場，用掌聲為台灣動畫加油。林瑋倫說，為推廣動畫教育，所有的影片也將展開全台的巡迴放映，歡迎所有喜愛動畫的人填寫報名表申請放映。
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