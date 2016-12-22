「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...

國際市場研究機構益普索日前公布「2016年全球無知國家排行榜」，由印度奪冠，中國奪得亞軍，台灣則排名第3。（彭博）

2016-12-22 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕國際市場研究機構益普索（Ipsos）日前公布「2016年全球無知國家排行榜」，由印度奪冠，中國奪得亞軍，台灣則排名第3。

綜合外媒報導，益普索的「無知排行榜」，主要目標是了解該國民眾對於自己的國家及國際情勢的認知程度；益普索於今年9月22日至11月6日，共訪問全球40個國家、2萬7250位16歲至64歲的訪談者，訪談問題則包括詢問該國的人口總數、國民快樂指數、該國2050年的預估人口總數、誰會當選美國總統等。

益普索指出，台灣民眾對於國家的人口預測相當不準確，受訪民眾認為台灣2050年的人口總數會較現在的人口總數多，但聯合國統計數據顯示，台灣人口在2050年會較現在的人口總數少，兩者之間的落差高達32％。最後綜合統計的結果，則由印度奪得「最無知國家」的頭銜，第2名是中國，台灣排名第3。

相關連結請見︰

Ipsos原文《Perils of Perception - Perceptions Are Not Reality：What the World Gets Wrong》