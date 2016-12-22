人生雖有缺憾 他們仍擁夢飛翔
〔記者翁聿煌／新北報導〕教育局今天舉辦「擁夢飛翔12」專書發表會，表彰年度在逆境中努力不懈、勤奮向學的十位學子，代表致詞的板橋國中胡璥安是早產兒，出生時僅有960公克，造成他行動不便、聽力不足、呼吸不暢等生理障礙，胡璥安昨天代表大家致詞指出，他最崇拜美國職業摔角選手約翰洗拿，因為約翰的人生格言和他一樣，就是「永不放棄！」
教育局副局長黃靜怡說，教育局為表彰克服生命或家庭弱勢的學生，自93年起每年發表「擁夢飛翔12」系列專書，這100多位傑出學子發光發熱的事蹟除了有勵志的效果，目前仍在各自崗位上努力以赴，也勉勵學弟妹勇敢超越困境，繼續為夢想奮鬥。
今年入選「擁夢飛翔12」的新北學子，鶯歌高職的呂政賢克服語言溝通能力困難，透過畫筆呈現這個世界帶給他的欣喜與希望；淡水國中李庭毅也沒有因為自閉症而封鎖心靈，他把心念意象轉化成詩，編織成文，灌溉心田的文學花園；永和國中韋知見則是用小提琴的悠揚琴音傳達內心世界的美好樂音。
胡璥安雖然因為早產而影響行動、聽力，但是勇於接受挑戰，昂首面對人生，令人感動；三和國中張榕容罹患「先天性成骨不全症」也是俗稱的「玻璃娃娃」，但是她臉上的溫暖笑容，連冰山都能融化；罹患肌肉萎縮症的忠孝國中鄭翼安，無視先天的肢體肌力與耐力的外在限制，勇於在科技研發和才藝上綻放光彩。
埔墘國小方韻華，雖然家庭遭逢困境，但是她從熱愛的舞蹈中，咬牙忍受練習的艱苦，榮獲2015年全國舞蹈比賽個人現代舞特優第一名殊榮，方韻華堅信，「如果夢想有捷徑，那麼那條路的名字一定叫堅持。」
白雲國小曾智凱在5歲時罹患神經母細胞瘤，幾度與死神拉扯爭戰，每週只有一天能到校上課，他仍努力上進、活出希望；新埔國中林品含罹有急性骨髓性白血病，展現強韌生命力，勇於面對無數次的化療，獲得2016年總統教育獎。溪洲國小簡士凱身上背負著罕見疾病的枷鎖，他努力克服身體障礙，與單親媽一起奮鬥，昂首闊步，堅持到底。
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標題：人生雖有缺憾 他們仍擁夢飛翔
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