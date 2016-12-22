耶誕送暖 藝人張本渝、楊晨熙送愛探獨老

晨熙餵奶奶喝魚湯。（華山基金會提供）

2016-12-22 18:14

〔記者陳炳宏／台北報導〕30年前丈夫離世，女兒離婚後搬回家同住，也因腎臟癌過世，一人獨居的80歲陳奶奶，因患有心臟病、糖尿病，雙腳老化不良於行，更因思念女兒，飽受失眠所苦，白髮蒼蒼的奶奶，逐漸將自己的心封閉起來，今年6月起華山基金會開始服務陳奶奶，逐步帶奶奶走出內心的陰霾。

華山基金會表示，今年6月起開始服務陳奶奶，剛開始發現奶奶牙口不好，捨不得花錢，常一個便當分三餐吃，菜吃完了，就把剩飯熬成粥，配醬瓜、罐頭果腹，生活十分清苦；接手服務後，開始提供陪醫、代辦庶務、關懷訪視等服務，終於讓陳奶奶打開心房，每次見到站長總會說：「謝謝你們的幫忙，讓我不再覺得自己很孤單。」

藝人張本渝近日拍攝關於老人圓夢戲劇，深感老人議題需被重視，便號召楊晨熙一起探訪長輩。兩人都與已過世奶奶感情深厚，聽奶奶訴說每天只能對著女兒遺留下來的安全帽說話，頻頻拭淚。除幫奶奶量血壓外，特準備她女兒生前最拿手的鮮魚湯，由晨熙細心挑刺，擔心奶奶噎著。

耶誕節將至，張本渝及楊晨熙頭帶耶誕帽，精心準備多樣禮物，得知奶奶行動不便，特準備快煮壺，讓奶奶在客廳也可以喝到熱茶，另準備多項食品，讓奶奶直呼：「這麼多東西我可以吃一整年了!」現場氣氛溫馨愉快。兩位愛心大使也代表華山基金會，送出包含六菜一湯一甜點的年菜、象徵倚靠的抱枕及酸痛貼布，讓奶奶在陰雨綿綿的冬日，感受到滿滿的愛。

每年春節前夕，華山基金會都會將年菜送到長輩家中，溫暖過好年。「愛老人愛團圓」活動，募集年菜及常年服務經費，今年已是第14年辦理，目前尚缺6成經費，盼各界伸出援手，讓長輩有一頓暖暖的年夜飯。

歡迎各界愛心善士，不分宗教種族，只要有愛心，可以洽愛老人愛團圓活動專線：（02）2836-3919分機208 張小姐。劃撥帳號：19419426（戶名：華山基金會，備註：106年菜）