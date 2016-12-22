耶誕送暖 藝人張本渝、楊晨熙送愛探獨老
晨熙餵奶奶喝魚湯。（華山基金會提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕30年前丈夫離世，女兒離婚後搬回家同住，也因腎臟癌過世，一人獨居的80歲陳奶奶，因患有心臟病、糖尿病，雙腳老化不良於行，更因思念女兒，飽受失眠所苦，白髮蒼蒼的奶奶，逐漸將自己的心封閉起來，今年6月起華山基金會開始服務陳奶奶，逐步帶奶奶走出內心的陰霾。
華山基金會表示，今年6月起開始服務陳奶奶，剛開始發現奶奶牙口不好，捨不得花錢，常一個便當分三餐吃，菜吃完了，就把剩飯熬成粥，配醬瓜、罐頭果腹，生活十分清苦；接手服務後，開始提供陪醫、代辦庶務、關懷訪視等服務，終於讓陳奶奶打開心房，每次見到站長總會說：「謝謝你們的幫忙，讓我不再覺得自己很孤單。」
藝人張本渝近日拍攝關於老人圓夢戲劇，深感老人議題需被重視，便號召楊晨熙一起探訪長輩。兩人都與已過世奶奶感情深厚，聽奶奶訴說每天只能對著女兒遺留下來的安全帽說話，頻頻拭淚。除幫奶奶量血壓外，特準備她女兒生前最拿手的鮮魚湯，由晨熙細心挑刺，擔心奶奶噎著。
耶誕節將至，張本渝及楊晨熙頭帶耶誕帽，精心準備多樣禮物，得知奶奶行動不便，特準備快煮壺，讓奶奶在客廳也可以喝到熱茶，另準備多項食品，讓奶奶直呼：「這麼多東西我可以吃一整年了!」現場氣氛溫馨愉快。兩位愛心大使也代表華山基金會，送出包含六菜一湯一甜點的年菜、象徵倚靠的抱枕及酸痛貼布，讓奶奶在陰雨綿綿的冬日，感受到滿滿的愛。
每年春節前夕，華山基金會都會將年菜送到長輩家中，溫暖過好年。「愛老人愛團圓」活動，募集年菜及常年服務經費，今年已是第14年辦理，目前尚缺6成經費，盼各界伸出援手，讓長輩有一頓暖暖的年夜飯。
歡迎各界愛心善士，不分宗教種族，只要有愛心，可以洽愛老人愛團圓活動專線：（02）2836-3919分機208 張小姐。劃撥帳號：19419426（戶名：華山基金會，備註：106年菜）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 蔣尚義任中芯獨董 事先已知會張忠謀
- 聖國假動作 我遭到「蓄意欺騙」
- 聯合國官員籲菲國法辦總統 杜特蒂：白癡
- 官方挺面板 JDI獲750億日圓增資
- 自由廣場》評國軍體能測試標準降低
- 高雄市明年起搭公車 上下車都要刷卡
- 朴有天性侵案大翻盤！A女恐嚇未遂遭判2年
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 大溪高中工程倒塌 5工人殞命
- 《觀察筆記》台灣當自強
- 羅東自來水鉛管汰換 被疑一國兩制
- 自由廣場》國民黨新生代，逼退他們吧！
- 半百哈林二度當爸 主播妻傳孕3個月
- 中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄
- 被爆與杯葛派常委聚餐 郝︰遭放冷箭
- 一果堤外中繼市場未申准 北市府蒙頭做
- 宏益Q4營運脫離谷底
- 廚娘手搓低卡湯圓 義賣捐公益
- 兩校發起鞋盒傳愛 助弱勢兒圓夢
- 【Audi A6車系】 2017年式新增35 TDI、40 TFSI quattro兩車型
- 縣市長2週年滿意度民調 傅崐萁第一、涂醒哲墊底
- 中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
- 中國外交部︰歡迎回到一中 陸委會不滿︰走回對抗老路
- 韓團世界少年台灣出道 學中文
- 女友被男搭訕... 持刀談判反遭打趴
- 拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
- 竹市食物森林 首批蔬菜喜收成
- 南京大排再造 水利會盼以地易地
- 山田哲人飆薪 追平一朗紀錄
- 《大溪高中工程害5命》第1天上工 夫妻枉死
- 威力彩、今彩539 頭獎皆摃龜！
- 比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊
- 遏阻耶誕攻擊 印尼警擊斃3炸彈客
- 醉漢空中鬧事 理查挺身制伏
- 阿福飆速147 靠倪仔傳授「美」技
- ３大空頭夾擊 人民幣明年恐貶破７
- 阿信安慰在家流淚的人 安可曲洋蔥獻身障粉絲
- 南韓執政黨 31名非朴派議員退黨
標題：耶誕送暖 藝人張本渝、楊晨熙送愛探獨老
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email