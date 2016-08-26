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世界展望會資助人關懷之旅 與受助人相見歡

2016-08-26  19:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕「因為有你們，我過得很好。」曾經獲展望會資助人幫忙、目前已長大自立的黃怡慧向資助人深深一鞠躬，代表所有受幫助的小朋友表達最真誠感謝，她並指出，因為有資助人的幫助，她已經成為社工師，不僅可以獨立自主，也能以行動幫助別人。

台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」，以一對一資助方式，每年幫助近五萬名國內貧困兒童健順利上學，今天舉辦資助人關懷之旅，讓資助雲林弱勢孩子的捐款人至莿桐鄉饒平國小與被助孩子互動。

資助人與孩子一起製作手工點心，拿著畫筆畫出自己的過去、現在與未來；孩子們也透過靜態的兒童攝影、繪畫及各種才藝作品，呈現這幾年來的成長與轉變。

出身單親家庭、就讀國中的小昇，在「資助兒童計畫」照顧下，生活及教育權益獲得基本保障。小昇也表示，資助人不認識我，竟願意幫助我們，真的好感謝他們；也有學生表示，有朝一日也要成為資助人，幫助別人。

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  • 世界展望會資助人關懷之旅，與受助人一起做手工點心。（記者詹士弘攝）

    世界展望會資助人關懷之旅，與受助人一起做手工點心。（記者詹士弘攝）

  • 世界展望會關懷之旅，資助人與受助人在饒平國小相見歡。（記者詹士弘攝）

    世界展望會關懷之旅，資助人與受助人在饒平國小相見歡。（記者詹士弘攝）

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相關關鍵字： 世界展望會 助人 受助人 幫助弱勢 弱勢 弱勢兒童 社工師 資助人
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