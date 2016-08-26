大甲區松柏港 建設多功能集貨場及休閒、釣魚平台

2016-08-26 18:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲區松柏港近年聲譽鵲起，但硬體設施不佳，漁民只能席地販售魚貨。立法院副院長蔡其昌持續爭取、市長林佳龍上任後也允諾積極配合下，終於獲得行政院農委會主委曹啟鴻支持，中央與地方將共同斥資1.7億元，建設多功能集貨場與港埠周邊設施。

原名「船頭埔」的松柏港近年在蔡其昌與在地觀光社團合作行銷下，知名度大增，慕名而來的觀光客絡繹不絕，但因硬體設備不佳，魚貨入港後，漁民只能席地販售，漁民當心影響遊客觀感，多次向蔡其昌反映，希望改善。

蔡其昌多年來持續爭取，林佳龍上任後也允諾將全力配合下，蔡其昌特別拜會農委會主委曹啟鴻，希望中央協助改造松柏港，讓松柏港成為台灣最有特色的觀光漁港。曹啟鴻除答應全力協助，也表示有機會要到松柏港看看，品嚐當地海鮮。

松柏港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施工程，將建造漁網整補場、漁具放置倉庫、網具吊掛天車、漁筏上架設備等設施，工程經費1億2千萬元，市府今、明年各編列6千萬元。農委會漁業署則是將投入5千萬進行松柏港周邊景觀工程，打造休閒、釣魚平台。

松柏港原為潮汐港，退潮海水變少，常導致船隻擱淺，加上淤沙嚴重，影響航道，在蔡其昌爭取下，先由水利署執行北側定砂固岸計畫，以砂腸袋擋砂，已大幅改善淤沙問題。

市府海岸資源漁業發展所表示，松柏港是台中市最具發展潛力的二類漁港，內政部去年3月同意將水利用地變更為漁業用地，在辦過3場說明會，納入漁民意見後，目前正辦理細部設計審查，相關工程希望趕在年底前發包。