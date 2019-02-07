國一、國三、國五今北上高乘載

2019-02-07

〔記者簡惠茹、江志雄／綜合報導〕春節假期進入第六天，天氣好適合出遊，高公局預估出遊及北返工作崗位車輛將同時湧上國道，國道將出現今年春節假期雙向最大車流，國道一號、三號、五號將首次同步實施高乘載管制，北上行車時間比平常多三到五倍，請駕駛人注意。

出遊＋北返 國道估爆車潮

高公局交通管理組莊國欽科長表示，國一大約下午三點開始，從中部就會有大量車輛北返，國一和國三北上行車時間會達到平常的三到四倍，國五北上則恐怕達到平常的五倍，建議用路人利用今天早上北返，下午時段再南下，避開雙向尖峰車潮。

高公局預判，今天國道延車公里將達一百四十百萬車公里，為平日八十七百萬車公里的一．六倍，今天上午壅塞路段，將出現在國一南下楊梅新竹系統、彰化埔鹽系統、國三南下三鶯到關西、茄苳到西濱、烏日到霧峰路段，以及國五南下南港系統到坪林等路段。

下午換北上壅塞，包括國一西螺至埔鹽系統、南屯到后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋路段，國三關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統，國五頭城到坪林，國六西向舊正至霧峰系統等路段。

國五坪林行控中心表示，國道出遊車潮將在今天進入高峰，國五北返車流則在明天達到高點。高公局指出，今天除了高乘載管制，另外持續實施國道單一費率、深夜零點到清晨五點暫停收費、國三「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費、開放路肩等交通疏導措施。

國道5號今天下午起一連4天實施北上高乘載管制。圖為國5的宜4匝道。（記者江志雄翻攝）

初三國道疏運措施

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